В Институте демографии рассказали, из каких городов Украины выехало больше всего женщин

Беженцы из Украины. Фото: УНИАН

Из двух городов Украины выехало самое большое количество женщин. Речь идет о Киеве и Харькове.

Об этом сообщили в Институте демографии и социсследований им. М. Птухи.

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Выезд украинок за границу

Заведующий сектором миграционных исследований Института Алексей Позняк рассказал, что Украину покинули в основном женщины молодого и среднего возраста. По его словам, часть тех, кто имеет детей, среди них выше, чем среди тех, кто остался в стране.

Позняк подчеркнул, что для восстановления Украины после войны нужно удерживать численность по крайней мере в 30 млн человек.

По состоянию на май 2023 года постоянное население Украины составило 29 млн человек. Трудоспособных граждан насчитывается только 9,1-9,5 млн, если без бюджетников, то это до 7 млн человек.

"Они и есть "упряжка", которая везет на себе других — 22-23 млн человек, в том числе пенсионеров, детей, учеников, безработных, содержанцев, тех же работников бюджетной сферы и тому подобное", — добавил Позняк.

Напомним, в Украине уже второй год продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, из-за чего действует запрет на выезд военнообязанных лиц из страны. Однако есть категории мужчин, которым разрешено пересекать границу. А недавно Кабинет Министров Украины снял ограничения с еще одной категории военнообязанных.

Также мы писали, что в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину водители могли пересекать границу без полиса страхования. Однако в 2023 году правила изменились — перечень документов для выезда на автомобили расширился.