Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow В Институте демографии рассказали, из каких городов Украины выехало больше всего женщин arrow

В Институте демографии рассказали, из каких городов Украины выехало больше всего женщин

17 августа 2023 09:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Институте демографии рассказали, из каких городов Украины выехало больше всего женщин
Беженцы из Украины. Фото: УНИАН
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Из двух городов Украины выехало самое большое количество женщин. Речь идет о Киеве и Харькове.

Об этом сообщили в Институте демографии и социсследований им. М. Птухи.

Читайте также:

Выезд украинок за границу

Заведующий сектором миграционных исследований Института Алексей Позняк рассказал, что Украину покинули в основном женщины молодого и среднего возраста. По его словам, часть тех, кто имеет детей, среди них выше, чем среди тех, кто остался в стране.

Позняк подчеркнул, что для восстановления Украины после войны нужно удерживать численность по крайней мере в 30 млн человек.

По состоянию на май 2023 года постоянное население Украины составило 29 млн человек. Трудоспособных граждан насчитывается только 9,1-9,5 млн, если без бюджетников, то это до 7 млн человек.

"Они и есть "упряжка", которая везет на себе других — 22-23 млн человек, в том числе пенсионеров, детей, учеников, безработных, содержанцев, тех же работников бюджетной сферы и тому подобное", — добавил Позняк.

Напомним, в Украине уже второй год продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, из-за чего действует запрет на выезд военнообязанных лиц из страны. Однако есть категории мужчин, которым разрешено пересекать границу. А недавно Кабинет Министров Украины снял ограничения с еще одной категории военнообязанных.

Также мы писали, что в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину водители могли пересекать границу без полиса страхования. Однако в 2023 году правила изменились — перечень документов для выезда на автомобили расширился.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

Главные новости Украины 16 августа: освобождение села на Донбассе и производство морских дронов

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

13:58 Не смог пройти мимо флага: американец захотел познакомиться с соседками-украинками

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз