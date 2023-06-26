Виїзд за кордон на власному або чужому авто 2023 — правила та важливі документи

Перевірка документів на кордоні України. Фото: ДПСУ

На початку повномасштабного вторгнення рф в Україну водії могли перетинати кордон без поліса страхування. Проте 2023 року правила змінилися — перелік документів для виїзду на автомобілі розширився.

Як виїхати з України на власному або чужому транспортному засобі 2023 року та які документи для цього необхідні обов'язково, розповідаємо далі в матеріалі.

Читайте також:

Які документи обов'язково повинен мати автомобіль для перетину кордону

Відповідно до "Порядку державної реєстрації, зняття з обліку автомобілів та іншого транспорту", щоб перетнути кордон на автомобілі, необхідно мати такі документи на транспортний засіб:

свідоцтво про реєстрацію;

озпізнавальний знак України — наліпку UA;

стандартні державні номерні знаки (так звані індивідуальні номери, наприклад SHEVA1 чи СHAS, дійсні тільки на території України — перетнути кордон з ними не можна).

Важливо пам'ятати, що власник машини повинен укласти договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників авто.

Також на кордоні можуть звернути увагу на тонування вікон (у деяких країнах заборонене на вітровому та передньому склі) та перевірити наявність:

аптечки;

вогнегасника;

запасного колеса (для деяких авто).

Перевірка документів на кордоні України. Фото: ДПСУ

Які документи необхідно мати водієві для виїзду за кордон на власному авто

Щоб виїхати з України на власному авто, потрібно мати при собі такі документи:

водійське посвідчення за міжнародними стандартами;

техпаспорт з інформацію кирилицею та латиницею;

договір міжнародного страхування — дійсну Зелену карту.

Важливо: військовозобов'язані обов'язково повинні мати документи, які надають на це дозвіл та підтверджують мету поїздки.

Перевірка документів на кордоні України. Фото: GettyImages

Що необхідно знати про Зелену карту

2023 року наявність Зеленої картки (договору страхування) є обов'язковою.

Водій може придбати Зелену карту у будь-якій страховій компанії та навіть у банку ("Приват24" та monobank).

Щоб оформити, необхідно мати:

техпаспорт;

водійське посвідчення, закордонний або український паспорт.

Вартість полісу стандартна, адже її регулює МТСБУ. Ціна залежить від типу транспорту та терміну перебування закордоном.

Важливо: діяти поліс починає через один день після його оформлення!

Перевірити дійсність та справжність Зеленої карти можна на сайті МТСБУ за номером поліса, державним номером авто або QR-кодом з карти.

Сума покриття страхування залежить від країни, куди ви прямуєте.

Також обов’язкова умова для виїзду — медичне страхування. Поліс потрібно оформити на кожного пасажира, який їхатиме в автомобілі.

Зелена карта. Фото: google.com

Як виїхати за кордон на чужому автомобілі

Щоб виїхати за кордон на чужому автомобілі, необхідно мати:

довіреність на право водіння з нотаріальною поміткою про дозвіл власника на виїзд;

тимчасовий реєстраційний талон на право керування автомобілем;

техпаспорт на автівку;

посвідчення водія за міжнародними стандартами.

Варто зауважити, що замість доручення власника, особа може оформити тимчасове свідоцтво про реєстрацію у сервісному центрі МВС.

Для цього від власника авто та другої особи потрібні:

паспорт,

РНОКПП,

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Протягом 10 днів після повернення з-за кордону таке свідоцтво потрібно повернути до сервісного центру.

Якщо власник автівки перебуває за кордоном, довіреність оформлюють в українському посольстві або консульстві. Документ має бути апостильованим, перекладеним української та завірений українським нотаріусом. Присутність людини, якій передають право керувати автомобілем, необовʼязкова.

Перевірка документів на кордоні України. Фото: google.com

Раніше ми розповідали, через які помилки в паспорті можуть не випустити за кордон.

Нагадаємо, ми писали, без якого важливого документа не випустять 17-річних абітурієнтів.

Також ми повідомляли, як змінилися правила перетину кордону з дітьми у 2023 році.