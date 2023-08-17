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В Інституті демографії розповіли, з яких міст України виїхало найбільше жінок

17 серпня 2023 09:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Інституті демографії розповіли, з яких міст України виїхало найбільше жінок
Біженці з України. Фото: УНІАН
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

З двох міст України виїхала найбільше кількість жінок. Йдеться про Київ та Харків.

Про це повідомили в Інституті демографії та соцдосліджень ім. М. Птухи.

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Завідувач сектору міграційних досліджень Інституту Олексій Позняк розповів, що Україну покинули здебільшого жінки молодого та середнього віку. За його словами, частка тих, хто має дітей, серед них вища, ніж серед тих, хто лишився в країні.

Позняк наголосив, що для відбудови України після війни потрібно утримувати чисельність принаймні у 30 млн осіб.

Станом на травень 2023 року постійне населення України становило 29 млн людей. Працездатних громадян налічується лише 9,1-9,5 млн, якщо без бюджетників, то це до 7 млн осіб.

"Вони і є "упряжка", яка везе на собі інших — 22-23 млн осіб, у тому числі пенсіонерів, дітей, учнів, безробітних, утриманців, тих самих працівників бюджетної сфери тощо", — додав Позняк.

Нагадаємо, в Україні вже другий рік триває воєнний стан та загальна мобілізація, через що діє заборона на виїзд військовозобов'язаних осіб з країни. Проте є категорії чоловіків, яким дозволено перетинати кордон. А нещодавно Кабінет міністрів України зняв обмеження з ще однієї категорії військовозобов'язаних. 

Також ми писали, що на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну водії могли перетинати кордон без поліса страхування. Проте 2023 року правила змінилися — перелік документів для виїзду на автомобілі розширився.

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