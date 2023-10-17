В Израиле возросло количество погибших украинцев из-за атаки ХАМАС, — Зеленская

Первая леди Украины Елена Зеленская. Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Елена Зеленская провела телефонный разговор с первой леди Израиля Михаль Герцог. По ее словам, уже известно о 13 украинцах, погибших в результате нападения ХАМАС на страну.

Об этом первая леди Украины сообщила в своих соцсетях.

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Пострадавшие украинцы

"Среди раненых — мальчик, мама которого погибла во время нападения террористов. Еще одно страшное доказательство того, что границы нынешнего мира проходят не только между странами, но и между человечностью и ненавистью", — подчеркнула Зеленская.

Поддержка Украины

Также она выразила соболезнования первой леди Израиля из-за нападения террористов ХАМАС на гражданских людей.

"Украина последовательно выступает за мир на Ближнем Востоке для всех народов. Террор должен проиграть, а каждая страна, в которой ценят жизнь, должна выстоять. Потому что люди и есть страна", — добавила супруга украинского президента.

Скриншот сообщения

Напомним, эвакуация украинцев из государства Израиль осуществляется преимущественно самолетами. При этом украинцам нужно выложить из собственного кармана примерно 400 евро.

Также мы писали, что информация о том, что украинцы находятся в плену боевиков ХАМАС, не подтвердилась.