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В Израиле возросло количество погибших украинцев из-за атаки ХАМАС, — Зеленская

17 октября 2023 21:20
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Израиле возросло количество погибших украинцев из-за атаки ХАМАС, — Зеленская
Первая леди Украины Елена Зеленская. Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Елена Зеленская провела телефонный разговор с первой леди Израиля Михаль Герцог. По ее словам, уже известно о 13 украинцах, погибших в результате нападения ХАМАС на страну.

Об этом первая леди Украины сообщила в своих соцсетях.

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"Среди раненых — мальчик, мама которого погибла во время нападения террористов. Еще одно страшное доказательство того, что границы нынешнего мира проходят не только между странами, но и между человечностью и ненавистью", — подчеркнула Зеленская.

Поддержка Украины

Также она выразила соболезнования первой леди Израиля из-за нападения террористов ХАМАС на гражданских людей.

"Украина последовательно выступает за мир на Ближнем Востоке для всех народов. Террор должен проиграть, а каждая страна, в которой ценят жизнь, должна выстоять. Потому что люди и есть страна", — добавила супруга украинского президента.

загиблі українці в Ізраїлі
Скриншот сообщения

Напомним, эвакуация украинцев из государства Израиль осуществляется преимущественно самолетами. При этом украинцам нужно выложить из собственного кармана примерно 400 евро.

Также мы писали, что информация о том, что украинцы находятся в плену боевиков ХАМАС, не подтвердилась.

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