В Израиле возросло количество погибших украинцев из-за атаки ХАМАС, — Зеленская
Елена Зеленская провела телефонный разговор с первой леди Израиля Михаль Герцог. По ее словам, уже известно о 13 украинцах, погибших в результате нападения ХАМАС на страну.
Об этом первая леди Украины сообщила в своих соцсетях.
Пострадавшие украинцы
"Среди раненых — мальчик, мама которого погибла во время нападения террористов. Еще одно страшное доказательство того, что границы нынешнего мира проходят не только между странами, но и между человечностью и ненавистью", — подчеркнула Зеленская.
Поддержка Украины
Также она выразила соболезнования первой леди Израиля из-за нападения террористов ХАМАС на гражданских людей.
"Украина последовательно выступает за мир на Ближнем Востоке для всех народов. Террор должен проиграть, а каждая страна, в которой ценят жизнь, должна выстоять. Потому что люди и есть страна", — добавила супруга украинского президента.
Напомним, эвакуация украинцев из государства Израиль осуществляется преимущественно самолетами. При этом украинцам нужно выложить из собственного кармана примерно 400 евро.
Также мы писали, что информация о том, что украинцы находятся в плену боевиков ХАМАС, не подтвердилась.
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