В Ізраїлі зросла кількість загиблих українців через атаку ХАМАС, — Зеленська

Перша леді України Олена Зеленська. Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Олена Зеленська провела телефонну розмову з першою леді Ізраїля Міхаль Герцог. За її словами, вже відомо про 13 українців, які загинули внаслідок нападу ХАМАС на країну.

Про це перша леді України повідомила у своїх соцмережах.

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"Серед поранених — хлопчик, мама якого загинула під час нападу терористів. Іще один страшний доказ того, що кордони нинішнього світу проходять не лише між країнами, а й між людяністю та ненавистю", — наголосила Зеленська.

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Також вона висловила співчуття першій леді Ізраїля через напад терористів ХАМАС на цивільних громадян.

"Україна послідовно виступає за мир на Близькому Сході для всіх народів. Терор має програти, а кожна країна, у якій цінують життя, має вистояти. Бо люди і є країна", — додала дружина українського президента.

Скриншот допису

Нагадаємо, евакуація українців з Держави Ізраїль здійснюється переважно літаками. При цьому українцям потрібно викласти з власної кишені близько 400 євро.

Також ми писали , що інформація про те, що українці перебувають у полоні бойовиків ХАМАСу, не підтвердилася.