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В Ізраїлі зросла кількість загиблих українців через атаку ХАМАС, — Зеленська

17 жовтня 2023 21:20
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Ізраїлі зросла кількість загиблих українців через атаку ХАМАС, — Зеленська
Перша леді України Олена Зеленська. Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Олена Зеленська провела телефонну розмову з першою леді Ізраїля Міхаль Герцог. За її словами, вже відомо про 13 українців, які загинули внаслідок нападу ХАМАС на країну.

Про це перша леді України повідомила у своїх соцмережах.

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"Серед поранених — хлопчик, мама якого загинула під час нападу терористів. Іще один страшний доказ того, що кордони нинішнього світу проходять не лише між країнами, а й між людяністю та ненавистю", — наголосила Зеленська.

Підтримка України

Також вона висловила співчуття першій леді Ізраїля через напад терористів ХАМАС на цивільних громадян. 

"Україна послідовно виступає за мир на Близькому Сході для всіх народів. Терор має програти, а кожна країна, у якій цінують життя, має вистояти. Бо люди і є країна", — додала дружина українського президента. 

загиблі українці в Ізраїлі
Скриншот допису

Нагадаємо, евакуація українців з Держави Ізраїль здійснюється переважно літаками. При цьому українцям потрібно викласти з власної кишені близько 400 євро. 

Також ми писали , що інформація про те, що українці перебувають у полоні бойовиків ХАМАСу, не підтвердилася.

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