В Кабмине согласовали трехлетнюю реформу школьного питания — что изменится

Школьная столовая. Иллюстративное фото: соцсети

В Кабинете Министров Украины утвердили Стратегию реформирования системы школьного питания на 2023-2027 годы. Эта инициатива была заложена Первой леди Украины Еленой Зеленской.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

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Главной целью стратегии на следующие 4 года является обеспечение разнообразного, сбалансированного и высококачественного питания в учебных заведениях.

Источник: Facebook

Источник: Facebook

"Несмотря на враждебное вторжение, мы должны давать детям все лучшее, от образования до питания. Скажу даже больше: все это во время испытаний военного времени должно быть еще более качественным, потому что именно из этого происходит устойчивость. Вот почему реформа школьного питания, начатая еще в 2020 году, продолжается. Как и все, что делаем во время войны, она приобрела даже большее, можно сказать, мировоззренческое значение: объединила всю страну в желании дать наилучшие условия, возможности, веру в завтрашний день меньшим украинцам, которым так нелегко расти сейчас", — написала Зеленская в Facebook.

Источник: Facebook

Источник: Facebook

В госучреждении говорят: они берут на себя улучшение строительных норм, требований к моделям питания при проектировании новых пищеблоков, а также усиление институциональной способности общин, чтобы они имели ресурсы реализовывать эти и другие важные изменения.

Источник: Facebook

Источник: Facebook

"Мы со своей стороны уже внедряем на практике обновленные нормы и требования к инфраструктуре образовательных учреждений. Ведь теперь строящиеся или восстанавливающиеся школы и детские сады могут использовать рекомендации, разработанные командой Первой леди. Поэтому вскоре еще больше украинских детей перейдут на более качественное и сбалансированное питание", — сообщает заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Азархина.

Что предполагает реформа

Отмечается, что реформа школьного питания имеет четыре стратегические цели:

повышение финансовой и институциональной возможности общин;

восстановление и модернизация кухонь и столовых и соблюдение требований системы безопасности НАССР (система управления безопасностью питания);

развитие кадрового потенциала и повышение квалификации поваров учебных заведений;

внедрение новых норм питания и меню;

формирование культуры здорового питания в Украине.

Напомним, что ранее в Кабмине предложили расширить действие закона о приватизации государственного и коммунального имущества на жилую недвижимость, взысканное в доход государства по решению суда. Также в украинском правительстве сообщили, сколько денег получил госбюджет от стран Запада в октябре.