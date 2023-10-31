Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow В Кабмине согласовали трехлетнюю реформу школьного питания — что изменится arrow

В Кабмине согласовали трехлетнюю реформу школьного питания — что изменится

31 октября 2023 19:17
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Кабмине согласовали трехлетнюю реформу школьного питания — что изменится
Школьная столовая. Иллюстративное фото: соцсети
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Кабинете Министров Украины утвердили Стратегию реформирования системы школьного питания на 2023-2027 годы. Эта инициатива была заложена Первой леди Украины Еленой Зеленской.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Читайте также:

Реформа школьного обучения

Главной целью стратегии на следующие 4 года является обеспечение разнообразного, сбалансированного и высококачественного питания в учебных заведениях.

В Кабмине согласовали трехлетнюю реформу школьного питания — что изменится
Источник: Facebook
В Кабмине согласовали трехлетнюю реформу школьного питания — что изменится
Источник: Facebook

"Несмотря на враждебное вторжение, мы должны давать детям все лучшее, от образования до питания. Скажу даже больше: все это во время испытаний военного времени должно быть еще более качественным, потому что именно из этого происходит устойчивость. Вот почему реформа школьного питания, начатая еще в 2020 году, продолжается. Как и все, что делаем во время войны, она приобрела даже большее, можно сказать, мировоззренческое значение: объединила всю страну в желании дать наилучшие условия, возможности, веру в завтрашний день меньшим украинцам, которым так нелегко расти сейчас", — написала Зеленская в Facebook.

В Кабмине согласовали трехлетнюю реформу школьного питания — что изменится
Источник: Facebook
В Кабмине согласовали трехлетнюю реформу школьного питания — что изменится
Источник: Facebook

В госучреждении говорят: они берут на себя улучшение строительных норм, требований к моделям питания при проектировании новых пищеблоков, а также усиление институциональной способности общин, чтобы они имели ресурсы реализовывать эти и другие важные изменения.

В Кабмине согласовали трехлетнюю реформу школьного питания — что изменится
Источник: Facebook
В Кабмине согласовали трехлетнюю реформу школьного питания — что изменится
Источник: Facebook

"Мы со своей стороны уже внедряем на практике обновленные нормы и требования к инфраструктуре образовательных учреждений. Ведь теперь строящиеся или восстанавливающиеся школы и детские сады могут использовать рекомендации, разработанные командой Первой леди. Поэтому вскоре еще больше украинских детей перейдут на более качественное и сбалансированное питание", — сообщает заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Азархина.

Что предполагает реформа

Отмечается, что реформа школьного питания имеет четыре стратегические цели:

  • повышение финансовой и институциональной возможности общин;
  • восстановление и модернизация кухонь и столовых и соблюдение требований системы безопасности НАССР (система управления безопасностью питания);
  • развитие кадрового потенциала и повышение квалификации поваров учебных заведений;
  • внедрение новых норм питания и меню;
  • формирование культуры здорового питания в Украине.

Напомним, что ранее в Кабмине предложили расширить действие закона о приватизации государственного и коммунального имущества на жилую недвижимость, взысканное в доход государства по решению суда. Также в украинском правительстве сообщили, сколько денег получил госбюджет от стран Запада в октябре.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

Презентация новых гаджетов Apple 2023. Онлайн-трансляция - 80x80

Презентация новых гаджетов Apple 2023. Онлайн-трансляция

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Актуальное по теме