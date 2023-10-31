В Кабміні погодили трирічну реформу шкільного харчування — що зміниться

Шкільна їдальня. Ілюстративне фото: соцмережі

В Кабінеті міністрів України затвердили Стратегію реформування системи шкільного харчування на 2023–2027 роки. Ця ініціатива була закладена Першою леді України Оленою Зеленською.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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Повідомляється, що головною метою стратегії на наступні 4 роки є забезпечення різноманітного, збалансованого та високоякісного харчування у навчальних закладах.

Джерело: Facebook

Джерело: Facebook

"Попри вороже вторгнення, мусимо давати дітям найкраще, від освіти до харчування. Скажу навіть більше: усе це під час випробувань воєнного часу має бути ще якіснішим, бо саме із цього твориться стійкість. Ось чому реформа шкільного харчування, розпочата ще 2020 року, продовжується. Як і все, що робимо під час війни, вона набула навіть більшого, можна сказати, світоглядного значення: поєднала всю країну у бажанні дати найкращі умови, можливості, віру в завтрашній день меншим українцям, яким так нелегко зростати нині", — написала Зеленська у Facebook.

Джерело: Facebook

Джерело: Facebook

В держустанові кажуть: вони беруть на себе покращення будівельних норм, вимог до моделей харчування при проєктуванні нових харчоблоків, а також — посилення інституційної спроможності громад, щоб вони мали ресурси реалізовувати ці та інші важливі зміни.

Джерело: Facebook

Джерело: Facebook

"Ми зі свого боку вже впроваджуємо на практиці оновлені норми та вимоги до інфраструктури освітніх закладів. Адже тепер школи та дитячі садочки, які будуються або відновлюються, можуть використати рекомендації, розроблені командою Першої леді. Тож невдовзі ще більше українських дітей перейдуть на якісніше та збалансованіше харчування", — повідомляє заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Азархіна.

Що передбачає реформа

Зазначається, що реформа шкільного харчування має чотири стратегічні цілі:

підвищення фінансової та інституційної спроможності громад;

відновлення та модернізація кухонь та їдалень й дотримання вимог системи безпечності НАССР (система управління безпечністю харчування);

розвиток кадрового потенціалу та підвищення кваліфікації кухарів закладів освіти;

впровадження нових норм харчування та меню;

формування культури здорового харчування в Україні.

Нагадаємо, що раніше в Кабміні запропонували розширити дію закону про приватизацію державного і комунального майна на житлову нерухомість, стягнену в дохід держави за рішенням суду. Також в українському уряді повідомили про те, скільки грошей отримав держбюджет від країн Заходу у жовтні.