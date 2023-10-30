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В Кабміні пропонують закон про продаж конфіскованих у підсанкційних осіб квартир

30 жовтня 2023 18:48
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Кабміні пропонують закон про продаж конфіскованих у підсанкційних осіб квартир
Засідання Кабміну. Ілюстративне фото: пресслужба Кабміну
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Кабінеті міністрів України пропонують розширити дію закону про приватизацію державного і комунального майна на житлову нерухомість, стягнену в дохід держави за рішенням суду. Це рішення зумовлене відповідно до прийнятого закону про санкції.

Про це повідомив спікер Кабіну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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За його повідомленням, відповідний законопроєкт Кабмін схвалив на засіданні 27 жовтня. Йдеться про віднесення конфіскованих квартир, щодо яких уряд визначить такий спосіб виконання рішення суду, до обʼєктів малої приватизації.

"Законопроєкт спрямований на забезпечення реалізації Фондом державного майна нерухомого майна – квартир, стягнутих в дохід держави за рішенням суду відповідно до Закону України "Про санкції", — повідомляє Мельничук

Своєю чергою, пропонується встановити, що на приватизацію обʼєктів державного житлового фонду, конфіскованих за законом про санкції, не поширюється дія закону про приватизацію державного житлового фонду.

Втім, наразі відповідний законопроєкт у Верховній Раді ще не зареєстровано.

Нагадаємо, що раніше у Кабміні запропонували більш жорсткіші покарання за носіння, виготовлення та розповсюдження георгіївських стрічок. Також в уряді назвали причину, завдяки якій чиновникам можуть змінити зарплати. 

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