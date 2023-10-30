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В Кабмине предлагают закон о продаже конфискованных у подсанкционных лиц квартир

30 октября 2023 18:48
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Кабмине предлагают закон о продаже конфискованных у подсанкционных лиц квартир
Заседание Кабмина. Иллюстративное фото: пресс-служба Кабмина
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Кабинете министров Украины предлагают расширить действие закона о приватизации государственного и коммунального имущества на жилую недвижимость, взысканное в доход государства по решению суда. Это решение предопределено в соответствии с принятым законом о санкциях.

Об этом сообщил спикер Кабина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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По его сообщению, соответствующий законопроект Кабмин одобрил на заседании 27 октября. Речь идет об отнесении конфискованных квартир, по которым правительство определит такой способ исполнения решения суда, к объектам малой приватизации.

"Законопроект направлен на обеспечение реализации Фондом государственного имущества недвижимого имущества – квартир, взимаемых в доход государства по решению суда в соответствии с Законом Украины "О санкциях", — сообщает Мельничук.

В свою очередь предлагается установить, что на приватизацию объектов государственного жилищного фонда, конфискованных по закону о санкциях, не распространяется действие закона о приватизации государственного жилищного фонда.

Впрочем, в настоящее время соответствующий законопроект в Верховной Раде еще не зарегистрирован.

Напомним, что ранее в Кабмине предложили более жесткие наказания за ношение, изготовление и распространение георгиевских лент. Также в правительстве назвали причину, по которой чиновникам могут изменить зарплаты.

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