В самолете Зеленского провели масштабный ремонт: подробности

Борт №1 Президента Украины. Фото: Avianews

Литовская компания-дизайнер J&C Aero завершила масштабный ремонт самолета Airbus A319 CJ. Он принадлежит президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает отраслевое издание Avianews .

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Что было сделано

По сообщению литовских дизайнеров, украинский борт №1 получил обновленные тканевые покрытия, внутреннюю облицовку, представительские сиденья и диваны, ковры, ламинат и другие части салона.

Дизайнеры из Литвы также разработали интеграцию в самолет президента новой развлекательной системы, обновление системы управления салоном и выполнили сертификацию этих изменений. Балтийская команда также стала посредником в поставке навигационной системы KA-BAND Satcom и поддерживала ее дальнейший монтаж на самолете. Технические работы над правительственным бортом проводились в Таллинском аэропорту имени Леннарта Мери. При этом тендер на закупку услуг по обновлению салона президентского самолета в системе Prozorro найти не удалось.

Что это за аппарат

Украинский борт №1 в Борисполе. Фото: avianews

Airbus A319 CJ (конечная аббревиатура — Corporate Jetliner) президента Украины имеет бортовой номер UR-ABA и входит в парк госавиапредприятия "Украина". Его построили в 2007 году, и заказали для перевозки высших должностных лиц Украины еще при президентстве Виктора Ющенко, однако в Украину борт прибыл уже при Викторе Януковиче.

Напомним. что раньше Владимир Зеленский анонсировал важные новости для военных. Перед этим он поздравил работников образования Украины с их профессиональным праздником. А российский писатель-оппозиционер Дмитрий Быков выпустил об украинском президенте книгу.