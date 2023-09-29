В літаку Зеленського провели масштабний ремонт: подробиці

Борт №1 Президента України. Фото: Avianews

Литовська компанія-дизайнер J&C Aero завершила масштабний ремонт літака Airbus A319 CJ. Він належить президенту України Володимиру Зеленському.

Про це повідомляє галузеве видання Avianews.

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Що було зроблено

За повідомленням литовських дизайнерів, український борт №1 отримав оновлені тканинні покриття, внутрішнє облицювання, представницькі сидіння і дивани, килими, ламінат та інші частини салону.

Дизайнери з Литви також розробили інтеграцію до літака президента нової розважальної системи, оновлення системи управління салоном та виконали сертифікацію цих змін. Балтійська команда також стала посередником у постачанні навігаційної системи KA-BAND Satcom та підтримувала її подальше монтування на літаку. Технічні роботи над урядовим бортом проводили в Таллінському аеропорту імені Леннарта Мері. При цьому закупівлю послуг з оновлення салону президентського літака у системі Prozorro знайти не вдалося.

Що це за апарат

Український борт №1 у Борисполі. Фото: avianews

Airbus A319 CJ (кінцева абревіатура — Corporate Jetliner) президента України має бортовий номер UR-ABA та входить до парку державіапідприємства "Україна". Його побудували у 2007 році і замовили для перевезення вищих посадових осіб України ще за президентства Віктора Ющенка, однак до України борт прибув вже за Віктора Януковича.

Нагадаємо. що раніше Володимир Зеленський анонсував важливі новини для військових. Перед цим він привітав працівників освіти України з їхнім професійним святом. А російський письменник-опозиціонер Дмитро Биков видав про українського президента книгу.