Володимир Зеленський сердечно привітав учителів зі святом

Володимир Зеленський вітає вчителів з Днем працівників освіти. Фото: Президент України

Президент України Володимир Зеленський з нагоди прийдешнього Дня працівників освіти вручив державні нагороди освітянам. Також вони отримали сертифікати на здобуття премії Глави держави переможцям міжнародних учнівських олімпіад і їхнім наставникам.

Про це повідомили на сайті Президента України.

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Президент зауважив, що цьогоріч професійний день освітян дуже особливий, оскільки збігається з Днем захисників і захисниць України, з Покровою, що надає йому надзвичайного сенсу.

"Принциповість воїна — це майже завжди продовження принциповості твоєї родини і твого вчителя. Будь-які можливості держави — це завжди відображення знань і талантів її людей, уміння людей реалізувати цей талант. Що захищають люди: світло чи темряву, порядність чи зло, життя чи неволю — усе це те, чого вони навчалися й чого навчилися, чого їх навчали. Буває — дистанційно, буває — безпосередньо, але завжди має бути щиро, інакше просто не спрацює", — сказав Глава держави, звертаючись до працівників освіти.

За його словами, від вихователя, вчителя, викладача, наставника людина на різних етапах свого життя бере більше, ніж просто знання й навички, – вона бере характер, принциповість, цінності.

Нам пощастило з учителями

Володимир Зеленський вітає вчителів з Днем працівників освіти. Фото: Президент України

Володимир Зеленський вітає вчителів з Днем працівників освіти. Фото: Президент України

"Багатьом із нас пощастило з учителями. Україні пощастило, що в нас є такі освітяни – такі вчителі, вихователі, такі викладачі й наставники. Усі ми бачимо, що можете ви, коли бачимо, що може Україна — наші люди, наші захисники й захисниці", — наголосив Володимир Зеленський.

Президент України подякував кожному й кожній із присутніх, а також усім українським учителям та іншим працівникам освіти за те, що попри все й за будь-яких умов – навіть під час сигналів повітряної тривоги — навчають дітей бути людяними, освіченими й сміливими, а значить — бути українцями.

З нагоди Дня працівників освіти Глава держави вручив ордени князя Ярослава Мудрого V ступеня, "За заслуги" ІІ та ІІІ ступенів, княгині Ольги І та ІІІ ступенів, а також присвоїв почесні звання "Народний вчитель України" та "Заслужений вчитель України".

Українські школярі перемагають на олімпіадах в умовах війни

Вчителі на врученні нагород. Фото: Президент України

Володимир Зеленський також вручив сертифікати на отримання премії Президента переможцям міжнародних учнівських олімпіад та їхнім наставникам.

У 2023 році команди школярів з України в умовах воєнного стану взяли участь у семи міжнародних учнівських олімпіадах із математики, фізики, хімії, біології, астрономії та астрофізики, географії, інформатики та вибороли 28 медалей різного ґатунку: 1 золоту, 7 срібних та 20 бронзових.

Нагадуємо, що Президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять жертв Бабиного Яру — масового розстрілу мирних людей нацистами 29-30 вересня 1941 року. На території заповідника глава держави встановив лампадку біля пам'ятного знаку "Менора".

Раніше ми повідомляли, Володимир Зеленський перебуває серед претендентів на отримання Нобелівської премії миру. Втім, у нього не надто багато шансів її отримати, оскільки Президент України є очільником держави, якій доводиться чинити збройний опір військовій агресії Росії.