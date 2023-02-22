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В Мелитополе установили непомерные цены на одежду: горожане говорят, что дешевле приобрести ее в россии

22 февраля 2023 09:18
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
У жителей оккупированных территорий нет возможности заказывать вещи в Украине
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

В оккупированном Мелитополе резко выросли цены на одежду. Зимняя куртка невысокого качества на рынках города стоит от 5000 грн.

Об этом сообщает местное издание "Риа-Мелитополь".

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Цены в Мелитополе

Местные жители рассказали, что на мелитопольских рынках значительно выросли цены на одежду.

На Центральном рынке джинсы 1600 рублей (приблизительно 790 грн), кроссовки — 2000 рублей (980 грн), сапоги — 1700 рублей (830 грн).

Подорожали и теплые вещи. Так, зимняя куртка для взрослого стоит 10000–15000 рублей (4900–7350 грн), весенняя 6000–7000 рублей (2940–3430 грн). Спортивный костюм на флисе от 4000 до 10000 рублей (от 1960 до 4900 грн).

Мелитопольцы жалуются на плохое качество товара, потому что уже после второй стирки джинсы выглядят как товар из секонд-хенда.

Дешевле даже в россии

Ранее жители оккупированных территорий пытались заказывать вещи на свободной украинской территории, но в декабре оккупационная администрация закрыла единственный путь в Запорожье, через Васильевку.

Теперь, отмечают жители Мелитополя, им дешевле съездить на закупки в оккупированный Симферополь или даже российский Краснодар.

Напомним, что в Мелитопольском районе оккупанты закрывают госучреждения и распускают слухи о наступлении ВСУ.

Фото из российских СМИ

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