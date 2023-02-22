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​​​​​​​В Мелітополі встановили непомірні ціни на одяг: містяни кажуть, що дешевше придбати його в росії

22 лютого 2023 09:18
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
У мешканців окупованих територій немає можливості замовляти речі в Україні
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

У окупованому Мелітополі різко зросли ціни на одяг. Зимова куртка невисокої якості на ринках міста коштує від 5000 грн.

Про це повідомляє місцеве видання "Ріа-Мелітополь".

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Ціни у Мелітополі

Місцеві жителі розповіли про те, що на мелітопольських ринках значно виросли ціни на одяг.

На Центральному ринку джинси 1600 рублів (приблизно 790 грн), кросівки — 2000 рублів (980 грн), чоботи — 1700 рублів (830 грн). 

Здорожчали і теплі речі. Так, зимова куртка для дорослого коштує 10000-15000 рублів (4900-7350 грн), весняна 6000-7000 рублів (2940-3430 грн). Спортивний костюм на флісі від 4000 до 10 000 рублів (від 1960 до 4900 грн).

Мелітопольці скаржаться на погану якість товару, бо уже після другого прання джинси виглядають, як товар із секонд-хенду.

Дешевше навіть у росії

Раніше мешканці окупованих територій намагалися замовляти речі на вільній українській території, але у грудні окупаційна “адміністрація” закрила єдиний шлях до Запоріжжя, через Василівку.

Тепер, зазначають мешканці Мелітополя, їм дешевше з’їздити на закупи до окупованого Сімферополя чи навіть російського Краснодара.

Нагадаємо, що у Мелітопольському районі окупанти закривають держустанови і розпускають чутки про наступ ЗСУ.

Фото з російських ЗМІ

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