У Мелітополі ввечері 10 лютого прогриміли вибухи: що відомо

У Мелітополі потужні вибухи

У місті Мелітополі на Запоріжжі, яке зараз перебуває під контролем російських окупантів, прогриміли потужні вибухи. За даними ЗМІ, є влучання по об'єктах російських загарбників.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Що відомо про вибухи

Як повідомив Федоров, жителі Мелітополя чують потужні вибухи.

"Мелітополь здригається від міцних вибухів. Потужність "прильотів" така, що вікна ходять ходуном. Що з настроєм, окупанти?" — написав він.

Інформацію про вибухи підтверджують і місцеві ЗМІ. Видання "РІА-Мелітополь" повідомляє, що є "прильоти" по об'єктах окупантів.

Також у мережі з'явилося фото пожежі, яка виникла на місці вибухів.

Нагадаємо, 1 лютого в окупованих містах Маріуполі та Мелітополі прогриміли гучні вибухи. Наразі відомо, що "бавовна" трапилася на об'єктах окупантів.

Також повідомлялося, що 29 січня українські військові накрили вогнем з HIMARS міст під Мелітополем, яким загарбники перевозили техніку та особовий склад.

фото ілюстраційне