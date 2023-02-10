У Мелітополі ввечері 10 лютого прогриміли вибухи: що відомо

В окупованому Мелітополі сталася потужна "бавовна": що відомо
У місті Мелітополі на Запоріжжі, яке зараз перебуває під контролем російських окупантів, прогриміли потужні вибухи. За даними ЗМІ, є влучання по об'єктах російських загарбників.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
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Що відомо про вибухи
Як повідомив Федоров, жителі Мелітополя чують потужні вибухи.
"Мелітополь здригається від міцних вибухів. Потужність "прильотів" така, що вікна ходять ходуном. Що з настроєм, окупанти?" — написав він.
Інформацію про вибухи підтверджують і місцеві ЗМІ. Видання "РІА-Мелітополь" повідомляє, що є "прильоти" по об'єктах окупантів.
Також у мережі з'явилося фото пожежі, яка виникла на місці вибухів.
Нагадаємо, 1 лютого в окупованих містах Маріуполі та Мелітополі прогриміли гучні вибухи. Наразі відомо, що "бавовна" трапилася на об'єктах окупантів.
Також повідомлялося, що 29 січня українські військові накрили вогнем з HIMARS міст під Мелітополем, яким загарбники перевозили техніку та особовий склад.
фото ілюстраційне