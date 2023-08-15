В сети показали, как сейчас выглядит уничтоженный оккупантами самолет "Мрия"

Уничтоженный Ан-225 "Мрия". Фото: Игорь Лесив, aerovokzal.net

В начале полномасштабного вторжения россияне уничтожили в Гостомеле самый большой самолет в мире Ан-225 "Мрия". Журналисты издания "Аэровокзал" показали эксклюзивные кадры, как самолет выглядит сейчас, через полтора года.

Об этом пишет Avianews.

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Специалисты ГП "Антонов" снимают те детали, которые сохранились. Они могут помочь в разработке новой версии самолета, если будет принято такое решение.

Ан-225 "Мрия". Фото: Игорь Лесив, aerovokzal.net

Несмотря на то, что с Ан-225 были демонтированы крылья и хвостовое оперение, силуэт фюзеляжа до сих пор напоминает контуры "Мрии".

Ан-225 "Мрия". Фото: Игорь Лесив, aerovokzal.net

"Больше всего во время боевых действий пострадала носовая часть авиалайнера. Пожар уничтожил кабину пилотов со всем оборудованием, носовую секцию фюзеляжа, двигатель, шасси и часть крыла. Сохранившееся хвостовое оперение может помочь в строительстве нового Ан-225, а вот двигатели из самолета уже в работе несколько месяцев", — отмечают в сообщении.

Ан-225 "Мрия". Фото: Игорь Лесив, aerovokzal.net

Известно, что у "Мрии" шесть двигателей Д-18Т. Аналогичные двигатели есть и в транспортных самолетах Ан-124 Руслан из флота ГП "Антонов".

Ремонт двигателей

По словам заместителя гендиректора ГП "Антонов" Максима Саноцкого, в предприятии уже отремонтированы три из шести двигателей Ан-225. Два из них были поставлены в качестве запасных частей на Ан-124.

Ан-225 "Мрия". Фото: Игорь Лесив, aerovokzal.net

"Наличие запасных двигателей для "Русланов" важно сейчас, чтобы воздушные судна долго не простаивали на техническом обслуживании. Сейчас украинские Ан-124 зарабатывают средства для государства и помогают перевозить оборонное вооружение для нужд Украины", — объясняют в сообщении.

Ан-225 "Мрия". Фото: Игорь Лесив, aerovokzal.net

Напомним, в Украине будут судить бывшего главу ГП "Антонов", виновного в уничтожении самолета "Мрия". Прокурорами направлен в суд обвинительный акт по факту служебной халатности.