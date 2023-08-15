Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow В сети показали, как сейчас выглядит уничтоженный оккупантами самолет "Мрия" arrow

В сети показали, как сейчас выглядит уничтоженный оккупантами самолет "Мрия"

15 августа 2023 13:36
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В сети показали, как сейчас выглядит уничтоженный оккупантами самолет "Мрия"
Уничтоженный Ан-225 "Мрия". Фото: Игорь Лесив, aerovokzal.net
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В начале полномасштабного вторжения россияне уничтожили в Гостомеле самый большой самолет в мире Ан-225 "Мрия". Журналисты издания "Аэровокзал" показали эксклюзивные кадры, как самолет выглядит сейчас, через полтора года.

Об этом пишет Avianews.

Читайте также:

Уничтоженная "Мрия"

Специалисты ГП "Антонов" снимают те детали, которые сохранились. Они могут помочь в разработке новой версии самолета, если будет принято такое решение.

Ан-225 Мрия
Ан-225 "Мрия". Фото: Игорь Лесив, aerovokzal.net

Несмотря на то, что с Ан-225 были демонтированы крылья и хвостовое оперение, силуэт фюзеляжа до сих пор напоминает контуры "Мрии".

Ан-225 Мрия
Ан-225 "Мрия". Фото: Игорь Лесив, aerovokzal.net

"Больше всего во время боевых действий пострадала носовая часть авиалайнера. Пожар уничтожил кабину пилотов со всем оборудованием, носовую секцию фюзеляжа, двигатель, шасси и часть крыла. Сохранившееся хвостовое оперение может помочь в строительстве нового Ан-225, а вот двигатели из самолета уже в работе несколько месяцев", — отмечают в сообщении.

Ан-225 Мрия
Ан-225 "Мрия". Фото: Игорь Лесив, aerovokzal.net

Известно, что у "Мрии" шесть двигателей Д-18Т. Аналогичные двигатели есть и в транспортных самолетах Ан-124 Руслан из флота ГП "Антонов".

Ремонт двигателей

По словам заместителя гендиректора ГП "Антонов" Максима Саноцкого, в предприятии уже отремонтированы три из шести двигателей Ан-225. Два из них были поставлены в качестве запасных частей на Ан-124.

Крыло Ан-225 Мрия
Ан-225 "Мрия". Фото: Игорь Лесив, aerovokzal.net

"Наличие запасных двигателей для "Русланов" важно сейчас, чтобы воздушные судна долго не простаивали на техническом обслуживании. Сейчас украинские Ан-124 зарабатывают средства для государства и помогают перевозить оборонное вооружение для нужд Украины", — объясняют в сообщении.

В мережі показали, який зараз вигляд має знищений окупантами літак "Мрія"
Ан-225 "Мрия". Фото: Игорь Лесив, aerovokzal.net

Напомним, в Украине будут судить бывшего главу ГП "Антонов", виновного в уничтожении самолета "Мрия". Прокурорами направлен в суд обвинительный акт по факту служебной халатности.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

Собрать ребенка в школу в 2023 и не влезть в долги: полный список и цены

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз