В сети показали, как сейчас выглядит уничтоженный оккупантами самолет "Мрия"
В начале полномасштабного вторжения россияне уничтожили в Гостомеле самый большой самолет в мире Ан-225 "Мрия". Журналисты издания "Аэровокзал" показали эксклюзивные кадры, как самолет выглядит сейчас, через полтора года.
Об этом пишет Avianews.
Уничтоженная "Мрия"
Специалисты ГП "Антонов" снимают те детали, которые сохранились. Они могут помочь в разработке новой версии самолета, если будет принято такое решение.
Несмотря на то, что с Ан-225 были демонтированы крылья и хвостовое оперение, силуэт фюзеляжа до сих пор напоминает контуры "Мрии".
"Больше всего во время боевых действий пострадала носовая часть авиалайнера. Пожар уничтожил кабину пилотов со всем оборудованием, носовую секцию фюзеляжа, двигатель, шасси и часть крыла. Сохранившееся хвостовое оперение может помочь в строительстве нового Ан-225, а вот двигатели из самолета уже в работе несколько месяцев", — отмечают в сообщении.
Известно, что у "Мрии" шесть двигателей Д-18Т. Аналогичные двигатели есть и в транспортных самолетах Ан-124 Руслан из флота ГП "Антонов".
Ремонт двигателей
По словам заместителя гендиректора ГП "Антонов" Максима Саноцкого, в предприятии уже отремонтированы три из шести двигателей Ан-225. Два из них были поставлены в качестве запасных частей на Ан-124.
"Наличие запасных двигателей для "Русланов" важно сейчас, чтобы воздушные судна долго не простаивали на техническом обслуживании. Сейчас украинские Ан-124 зарабатывают средства для государства и помогают перевозить оборонное вооружение для нужд Украины", — объясняют в сообщении.
Напомним, в Украине будут судить бывшего главу ГП "Антонов", виновного в уничтожении самолета "Мрия". Прокурорами направлен в суд обвинительный акт по факту служебной халатности.