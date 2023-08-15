В мережі показали, який зараз вигляд має знищений окупантами літак "Мрія"

Знищений Ан-225 "Мрія". Фото: Ігор Лесів, aerovokzal.net

На початку повномасштабного вторгнення росіяни знищили у Гостомелі найбільший літак у світі Ан-225 "Мрія". Журналісти з видання "Аеровокзал" показали ексклюзивні кадри, який вигляд має літак зараз, через півтора року.

Про це пише Avianews.

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Наразі фахівці ДП "Антонов" знімають ті деталі, які збереглися. Вони можуть допомогти у розробці нової версії літака, якщо ухвалять таке рішення.

Ан-225 "Мрія". Фото: Ігор Лесів, aerovokzal.net

Попри те, що з Ан-225 було демонтовано, крило та хвостове опірення, силует фюзеляжу досі нагадує контури "Мрії".

Ан-225 "Мрія". Фото: Ігор Лесів, aerovokzal.net

"Найбільше під час бойових дій постраждала носова частина авіалайнера. Пожежа знищила кабіну пілотів з усім обладнанням, носову секцію фюзеляжу, двигун, шасі та частину крила. Хвостове опірення, яке збереглося, може допомогти в будівництві нового Ан-225, а ось двигуни з літака вже в роботі кілька місяців", — зазначають у повідомленні.

Ан-225 "Мрія". Фото: Ігор Лесів, aerovokzal.net

Відомо, що "Мрія" має шість двигунів Д-18Т. Аналогічні двигуни є і в транспортних літаках Ан-124 Руслан із флоту ДП "Антонов".

Ремонт двигунів

За словами заступника гендиректора ДП "Антонов" Максима Саноцького, у підприємстві вже відремонтували три із шести двигунів Ан-225. Два з них було поставлено як запасні частини на Ан-124.

Ан-225 "Мрія". Фото: Ігор Лесів, aerovokzal.net

"Наявність запасних двигунів для "Русланів" надважливе зараз, щоб повітряні судна довго не простоювали на технічному обслуговуванні. Зараз українські Ан-124 заробляють кошти для держави та допомагають перевозити оборонне озброєння для потреб України", — пояснюють у повідомленні.

Ан-225 "Мрія". Фото: Ігор Лесів, aerovokzal.net

Нагадаємо, в Україні будуть судити колишнього очільника ДП "Антонов", який винний у знищенні літака "Мрія". Прокурорами скеровано до суду обвинувальний акт щодо факту службової недбалості.