В мережі показали, який зараз вигляд має знищений окупантами літак "Мрія"
На початку повномасштабного вторгнення росіяни знищили у Гостомелі найбільший літак у світі Ан-225 "Мрія". Журналісти з видання "Аеровокзал" показали ексклюзивні кадри, який вигляд має літак зараз, через півтора року.
Про це пише Avianews.
Знищена "Мрія"
Наразі фахівці ДП "Антонов" знімають ті деталі, які збереглися. Вони можуть допомогти у розробці нової версії літака, якщо ухвалять таке рішення.
Попри те, що з Ан-225 було демонтовано, крило та хвостове опірення, силует фюзеляжу досі нагадує контури "Мрії".
"Найбільше під час бойових дій постраждала носова частина авіалайнера. Пожежа знищила кабіну пілотів з усім обладнанням, носову секцію фюзеляжу, двигун, шасі та частину крила. Хвостове опірення, яке збереглося, може допомогти в будівництві нового Ан-225, а ось двигуни з літака вже в роботі кілька місяців", — зазначають у повідомленні.
Відомо, що "Мрія" має шість двигунів Д-18Т. Аналогічні двигуни є і в транспортних літаках Ан-124 Руслан із флоту ДП "Антонов".
Ремонт двигунів
За словами заступника гендиректора ДП "Антонов" Максима Саноцького, у підприємстві вже відремонтували три із шести двигунів Ан-225. Два з них було поставлено як запасні частини на Ан-124.
"Наявність запасних двигунів для "Русланів" надважливе зараз, щоб повітряні судна довго не простоювали на технічному обслуговуванні. Зараз українські Ан-124 заробляють кошти для держави та допомагають перевозити оборонне озброєння для потреб України", — пояснюють у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні будуть судити колишнього очільника ДП "Антонов", який винний у знищенні літака "Мрія". Прокурорами скеровано до суду обвинувальний акт щодо факту службової недбалості.