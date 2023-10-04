В Николаевской ОВА реконструируют водопровод с завышенными ценами в 2-3 раза: расследование

Реуконструкция водопровода в Николаеве. Фото: Национальный промышленный портал

В Николаевской областной военной администрации приступили к реконструкции водопровода стоимостью в 1,05 млрд грн. При этом цены на стройматериалы были завышены в два-три раза.

Об этом говорится в материале проекта "Наши деньги".

Читайте также:

Реконструкция водопровода в Николаеве

Департамент градостроительства, архитектуры, капитального строительства и сопровождение проектов развития Николаевской ОВА в сентябре по результатам тендеров заключил восемь соглашений на реконструкцию водопровода в Николаеве общей стоимостью 836 млн грн. Закупки еще на 209 млн. обжалуются в Антимонопольном комитете Украины.

Информация о тендере на "Прозорро". Фото: Скриншот

По информации "Прозорро", подрядчиками выбрано ООО "Николаевгорстрой" (355 млн грн), ООО "Одессаспецэнерго" (242 млн грн) и ООО "Газводмонтаж" (240 млн грн).

Еще три процедуры на 209 млн грн заблокированы в Антимонопольном комитете из-за жалобы более дешевого участника, которого заказчик отклонил благодаря своей "заточке".

Средства на водопровод выделяются из государственного бюджета, поэтому закупками занимается облгосадминистрация под руководством Виталия Кима, а не мэрия Николаева.

Реконструкция должна быть завершена до конца 2024 года. По всему городу планируется заменить 12 участков водопровода.

Завышение цен на стройматериалы

В итоговых ведомостях ресурсов больше всего средств уходит на водопроводные трубы. При этом цены труб завышены в 2-3 раза по сравнению с рыночными.

К примеру, "Николаевгорстрой" учел в смете водопроводную трубу ПЭ-100 SDR 17 1000 мм по 42 732 грн/м. На сайте "All Electro" ее предлагают по 21 468 грн/м, но "Нашим деньгам" подтвердили, что на самом деле ее цена несколько выше — 29 518 грн/м. И даже эта цена все равно на 45% ниже сметной. Кроме того, производитель "Трубполимергруп" продает такую трубу по 18 112 грн/м, что более чем вдвое дешевле сметы.

Кроме того, "Николаевгорстрой" учел песок естественный рядовой по 1 656 грн/куб. м. При этом другой подрядчик "Одессаспецэнерго" указал в смете песок по 365 грн/куб м, что в 3,5 раза дешевле. А "Николаевводоканал" в этот период закупал песок по 400 грн/т, что в пересчете ориентировочно равняется 572 грн/куб. м. То есть, по крайней мере, в 2,5 раза дешевле.

Ранее мы рассказывали, что в Одесской областной больнице планируется реконструировать уличное освещение. Департамент капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской облгосадминистрации объявил соответствующий тендер.

Напомним, что очередной мост в Киеве "устал". И хотя детали инцидента еще предстоит выяснить экспертизе, в сети распространяются упреки в виновности Виталия Кличко и Геннадия Труханова.