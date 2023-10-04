В Миколаївській ОВА реконструюють водогін із завищеними цінами у 2-3 рази: розслідування

Реуонструкція водогону в Миколаєві. Фото: Національний промисловий портал

В Миколаївській обласній військовій адміністрації розпочали реконструкцію водогону вартістю в 1,05 млрд грн. При цьому ціни на будматеріали було завищено в два-три рази.

Про це йдеться у матеріалі проєкту "Наші гроші".

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Реконструкція водогону в Миколаєві

Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА у вересні за результатами тендерів уклав вісім угод на реконструкцію водогону в Миколаєві загальною вартістю 836 млн грн. Закупівлі ще на 209 млн оскаржуються в Антимонопольному комітеті України.

Інформація про тендер на "Прозорро". Фото: Скриншот

За інформацією "Прозорро", підрядниками обрано ТОВ "Миколаївміськбуд" (355 млн грн), ТОВ "Одесаспеценерго" (242 млн грн) та ТОВ "Газводмонтаж" (240 млн грн).

Ще три процедури на 209 млн грн наразі заблоковані в Антимонопольному комітеті через скаргу дешевшого учасника, якого замовник відхилив завдяки своїй "заточці".

Кошти на водогін виділяються з державного бюджету, тому закупівлями займається облдержадміністрація під керівництвом Віталія Кіма, а не мерія Миколаєва.

Реконструкцію мають завершити до кінця 2024 року. По всьому місту планують замінити 12 ділянок водогону.

Завищення цін на будматеріали

У підсумкових відомостях ресурсів найбільше коштів іде на водопровідні труби. При цьому, ціни труб завищені у 2-3 рази порівняно з ринковими.

Наприклад, "Миколаївміськбуд" врахував в кошторисі водопровідну трубу ПЕ-100 SDR 17 1000 мм по 42 732 грн/м. На сайті "All Electro" її пропонують по 21 468 грн/м, але "Нашим грошам" підтвердили, що насправді її ціна дещо вища — 29 518 грн/м. І навіть ця ціна все одно на 45% нижча від кошторисної. Крім того, виробник "Трубполімергруп" продає таку трубу по 18 112 грн/м, що більше ніж вдвічі дешевше від кошторису.

Крім того, "Миколаївміськбуд" врахував пісок природній рядовий по 1 656 грн/куб. м. При цьому інший підрядник "Одесаспеценерго" вказав у кошторисі пісок по 365 грн/куб м, що в 3,5 раза дешевше. А "Миколаївводоканал" у цей період закуповував пісок по 400 грн/т, що в перерахунку орієнтовно дорівнює 572 грн/куб. м. Тобто принаймні у 2,5 раза дешевше.

Раніше ми розповідали, що в Одеській обласні лікарні планують реконструювати вуличне освітлення. Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської облдержадміністрації оголосив відповідний тендер.

Нагадуємо, що черговий міст у Києві "втомився". І хоча деталі інциденту ще має зʼясувати експертиза, у мережі ширяться закиди щодо винуватості Віталія Кличка та Генадія Труханова.