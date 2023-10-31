В Минэнергетики опровергли заявление нардепа об отключении света в ноябре

Энергетики за работой. Фото: ДТЭК

В Министерстве энергетики Украины опровергли заявление украинского нардепа Сергея Нагорняка о том, что в ноябре будут использованы графики ограничений потребления электроэнергии. Там заявили, что пока для этого нет никаких оснований.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Минэнергетики.

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Развенчание заявления

Отмечается, что в настоящее время электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, вполне достаточно для обеспечения потребностей потребителей. Этой зимой будут работать все блоки атомных электростанций, которые находятся на подконтрольной территории Украины.

"Больше — сейчас в резерве находятся дополнительные мощности, которые будут запущены в работу в случае увеличения потребления и потребностей в электроэнергии", — говорят в ведомстве, и отмечают, что в настоящее время ограничение бытовых потребителей не предусматривается ни в одном из регионов Украины.

В Минэнергетики говорят: информация о якобы отключении является частью информационной войны со стороны России, поскольку с завершением прошлого ОЗУ эту информацию пытались распространять разные псевдоэксперты. Однако отключений не произошло ни весной, ни осенью.

"Отмечаем: отключения возможны ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в случае массированных вражеских обстрелов, и, как следствие, повреждений энергетического оборудования", — подчеркнули в пресс-службе, и обратились к гражданам с просьбой быть бдительными и пользоваться только официальной и проверенной информацией.

Напомним, что ранее нардеп от партии "Слуга народа" Сергей Нагорняк объяснил, почему в Украине будут отключать свет при отсутствии вражеских обстрелов. В то же время в компании YASNO объяснили, какие погодные условия будут влиять на возможные отключения света.