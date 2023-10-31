В Міненергетики спростували заяву нардепа про відключення світла в листопаді

Енергетики за роботою. Фото: ДТЕК

В Міністерстві енергетики України спростували заяву українського нардепа Сергія Нагорняка про те, що у листопаді застосують графіки обмежень споживання електроенергії. Там заявили, що наразі для цього немає жодних підстав.

Про це йдеться у заяві пресслужби Міненергетики.

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Розвінчання заяви

Зазначається, що наразі електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для забезпечення потреб споживачів. Цієї зими працюватимуть усі блоки атомних електростанцій, які знаходяться на підконтрольній території України.

"Ба більше — наразі у резерві перебувають додаткові потужності, які будуть запущені в роботу у разі збільшення споживання та потреб в електроенергії", — кажуть у відомстві, та зазначають, що наразі обмеження побутових споживачів не передбачається в жодному з регіонів України.

В Міненергетики кажуть: інформація про нібито відключення є частиною інформаційної війни з боку Росії, оскільки із завершенням минулого ОЗП цю інформацію намагались поширювати різні псевдоексперти. Проте відключень не відбулося ані навесні, ані восени.

"Наголошуємо: відключення можливі ВИКЛЮЧНО у разі масованих ворожих обстрілів, і, як наслідок, пошкоджень енергетичного обладнання", — наголосили у пресслужбі, та звернулися до громадян з проханням бути пильними та користуватися тільки офіційною та перевіреною інформацією.

Нагадаємо, що раніше нардеп від партії "Слуга народу" Сергій Нагорняк пояснив, чому в Україні відключатимуть світло за відсутності ворожих обстрілів. Натомість у компанії YASNO пояснили, які погодні умови впливатимуть на можливі відключення світла.