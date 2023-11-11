В МОН рассказали об уровне подготовки учителей английского языка

Урок английского в Одессе. Фото: NPR

Согласно исследованию, большинство украинских учителей английского языка знают его на высоком уровне. В частности, 90% из них владеют языком на уровне В2.

Об этом сообщает Минобразования и науки Украины.

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Украинские учителя знают английский язык в совершенстве

Исследование в рамках национальной языковой программы "Future Perfect", целью которой было протестировать способности украинских учителей английского языка и разработать план улучшения качества преподавания показало, проводилось при участии 224 учителей английского языка со всей Украины.

Исследовали 4 навыка владения английским языком:

слушания (Listening): 17,9% опрошенных учителей имеют уровень С; уровень В2 имеет 44,9%; 31,3% — уровень В1 и 5,9% — уровень А;

чтение (Reading): 41,5% опрошенных учителей имеют уровень В2, 35,2% — уровень В1, 17,9% — уровень С и 5,3% — уровень А;

письмо (Writing): 29,4% опрошенных учителей имеют уровень В2, 10% — уровень С, 6,7% учителей — А, 54% — уровень В1;

вещание (Speaking): 54,3% опрошенных учителей имеют уровень В1, 31,6% — уровень В2, 13,8% — уровень С и 0,4% — уровень А.

"Исследование продемонстрировало преимущественно высокий уровень знаний английского языка: 90% учителей английского имеют уровень В2 и выше по шкале Common European Framework of Reference for Languages. Это качественный фундамент для реализации целей языковой программы Future Perfect", — заключают в МОН.

В рамках исследования был проведен опрос, показавший, что 63% учителей английского языка считают, что лучший возраст для начала изучения языка — до пяти лет, а 34% склоняются к оптимальному возрасту 6-10 лет.

Отмечено, что 34% учителей ответили, что на момент опроса преподавали английский язык только в онлайн-формате, 56% учителей английского языка считают, что онлайн-обучение может быть столь же эффективным, как и офлайн.

Всего 95% опрошенных учителей английского отметили, что им комфортно пользоваться технологиями во время онлайн преподавания, однако лишь 80% считают, что их ученики имеют достаточный доступ к цифровым технологиям.

Ранее мы сообщали, что примерно две трети населения Украины имеют хотя бы базовые знания по иностранным языкам, хотя уровень владения может быть невысоким. Около 32% взрослого населения Украины не знают иностранного языка даже на элементарном уровне.

Напоминаем, что стало известно, что около 49% украинцев не владеют английским языком. Именно поэтому государство решило поспособствовать изучению гражданами языка международного общения, начав проект Future Perfect.