В МОН розповіли про рівень підготовки вчителів англійської мови

Урок англійської мови в Одесі. Фото: NPR

Згідно з дослідженням, більшість українських учителів англійської мови знає її на високому рівні. Зокрема, 90% з них володіють мовою на рівні В2.

Про це повідомляє Міносвіти і науки України.

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Дослідження в межах національної мовної програми "Future Perfect", яке мало на меті протестувати здібності українських вчителів англійської мови та розробити план поліпшення якості викладання, проводилось за участі 224 вчителів англійської мови з усієї України.

Досліджували 4 навички володіння англійською мовою:

слухання (Listening): 17,9% опитаних учителів мають рівень С; рівень В2 мають 44,9%; 31,3% — рівень В1 та 5,9% — рівень А;

читання (Reading): 41,5% опитаних учителів мають рівень В2, 35,2% — рівень В1, 17,9% — рівень С та 5,3% — рівень А;

письмо (Writing): 29,4% опитаних учителів мають рівень В2, 10% — рівень С, 6,7% вчителів — А, 54% — рівень В1;

мовлення (Speaking): 54,3% опитаних учителів мають рівень В1, 31,6% — рівень В2, 13,8% — рівень С та 0,4% — рівень А.

"Дослідження продемонструвало переважно високий рівень знань англійської мови: 90% учителів англійської мають рівень В2 і вище за шкалою Common European Framework of Reference for Languages. Це якісний фундамент для втілення цілей мовної програми "Future Perfect"", — підсумовують у МОН.

В рамках дослідження було проведене опитування, яке показало, що 63% учителів англійської мови вважають, що найкращий вік для початку вивчення мови — до п’яти років, а 34% схиляються до оптимального віку 6-10 років.

Зазначено, що 34% учителів відповіли, що на момент опитування викладали англійську мову лише в онлайн-форматі, натомість 56% учителів англійської мови вважають, що онлайн-навчання може бути настільки ж ефективним, як і офлайн.

Всього 95% опитаних учителів англійської зазначили, що їм комфортно користуватися технологіями під час онлайн-викладання, однак лише 80% вважають, що їхні учні мають достатній доступ до цифрових технологій.

Раніше ми повідомляли, що приблизно дві третини населення України мають хоча б базові знання з іноземних мов, хоча рівень володіння може бути невисоким. Близько 32% дорослого населення України не знають іноземних мов навіть на елементарному рівні.

Нагадуємо, що стало відомо, близько 49% українців не володіють англійською мовою. Саме тому держава вирішила посприяти вивченню громадянами мови міжнародного спілкування, започаткувавши проєкт Future Perfect.