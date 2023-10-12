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В НАПК рассказали, сколько госслужащих добровольно подали декларации

12 октября 2023 16:29
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В НАПК рассказали, сколько госслужащих добровольно подали декларации
Заместитель главы НАПК Артем Сытник. Фото: Укринформ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В период, когда обязательная подача деклараций для госслужащих была приостановлена, большое количество деклараций было подано добровольно. Такое явление наблюдалось в течение 2021-2022 годов.

Об этом сообщил заместитель председателя НАПК Артем Сытник.

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По его словам, количество деклараций госслужащих за этот период составило 700 тысяч.

"Обязанность подачи деклараций была приостановлена, но очень много декларантов подали декларации за 2021-22 гг. Всего таких деклараций около 700 тысяч. То есть это гораздо больше, чем даже мы рассчитывали. И это, по нашему мнению, свидетельствовало об определенной такой добродетели, и желание все же совершать государственную службу прозрачно", — пояснил он.

В то же время Сытник отметил, что вступивший в силу 12 октября закон о возобновлении декларирования дает возможность внести изменения в эти декларации, и возможность подать эти изменения будет доступна в течение 14 суток с момента вступления закона в силу.

Напомним, что ранее в НАПК показали коллекцию картин российского олигарха Романа Абрамовича, которые он прятал от санкций. Еще раньше в ведомстве обнаружили незаконное получение военкомами "подарков", а также рассказали сколько человек внесено в Единый реестр коррупционеров.

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