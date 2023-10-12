В НАПК рассказали, сколько госслужащих добровольно подали декларации
В период, когда обязательная подача деклараций для госслужащих была приостановлена, большое количество деклараций было подано добровольно. Такое явление наблюдалось в течение 2021-2022 годов.
Об этом сообщил заместитель председателя НАПК Артем Сытник.
Добровольное декларирование
По его словам, количество деклараций госслужащих за этот период составило 700 тысяч.
"Обязанность подачи деклараций была приостановлена, но очень много декларантов подали декларации за 2021-22 гг. Всего таких деклараций около 700 тысяч. То есть это гораздо больше, чем даже мы рассчитывали. И это, по нашему мнению, свидетельствовало об определенной такой добродетели, и желание все же совершать государственную службу прозрачно", — пояснил он.
В то же время Сытник отметил, что вступивший в силу 12 октября закон о возобновлении декларирования дает возможность внести изменения в эти декларации, и возможность подать эти изменения будет доступна в течение 14 суток с момента вступления закона в силу.
Напомним, что ранее в НАПК показали коллекцию картин российского олигарха Романа Абрамовича, которые он прятал от санкций. Еще раньше в ведомстве обнаружили незаконное получение военкомами "подарков", а также рассказали сколько человек внесено в Единый реестр коррупционеров.