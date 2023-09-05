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В НАЗК розповіли, скільки осіб було внесено до Реєстру корупціонерів

5 вересня 2023 18:42
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В НАЗК розповіли, скільки осіб було внесено до Реєстру корупціонерів
Голова НАЗК Олександр Новіков. Фото: Українська правда
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, 46 тисяч громадян. Ці люди вчинили адміністративні, кримінальні та дисциплінарні злочини. 

Про це повідомив в ефірі телемарафону голова НАЗК Олександр Новіков.

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"Зараз у реєстрі 46 тисяч осіб. З них 2 тисячі — вчинили дисциплінарні правопорушення, приблизно 25 тисяч — адміністративні, 15 тисяч — кримінальні", — зазначив голова НАЗК.

Раніше ми повідомляли, що Національне агентство з питань запобігання корупції відкрило доступ до Реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення. При цьому було врахувано безпекові аспекти.

Нагадаємо, з 6 вересня в Україні починає свою роботу Єдиний портал викривачів корупції. Громадяни зможуть отримати виплати, однак не понад 14 млн грн.

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