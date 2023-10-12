Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow В НАЗК розповіли, скільки держслужбовців добровільно подали декларації arrow

В НАЗК розповіли, скільки держслужбовців добровільно подали декларації

12 жовтня 2023 16:29
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В НАЗК розповіли, скільки держслужбовців добровільно подали декларації
Заступник голови НАЗК Артем Ситник. Фото: Укрінформ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В період, коли обов’язкова подача декларацій для держслужбовців була призупинена, велика кількість декларацій була подана добровільно. Таке явище спостерігалося протягом 2021-2022 років.

Про це повідомив заступник голови НАЗК Артем Ситник.

Читайте також:

Добровільне декларування

За його словами, кількість декларацій держслужбовців протягом цього періоду склала 700 тисяч.

"Обов’язок подачі декларацій був призупинений, але дуже багато декларантів подали декларації за 2021-22 рр. Всього таких декларацій близько 700 тисяч. Тобто це набагато більше, чим навіть ми розраховували. І це, на нашу думку, свідчило про певну таку доброчесність і бажання все ж таки здійснювати державну службу прозоро", — пояснив він.

Водночас Ситник зазначив, що закон про відновлення декларування, який набрав чинності 12 жовтня, дає можливість внести зміни в ці декларації, і можливість подати ці зміни буде доступна протягом 14 діб з моменту набрання чинності закону.

Нагадаємо, що раніше в НАЗК показали колекцію картин російського олігарха Романа Абрамовича, які він ховав від санкцій. Ще раніше у відомстві виявили незаконне отримання військкомами "подарунків", а також розповіли скільки осіб наразі внесено до Єдиного реєстру корупціонерів. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

None

Скільки коштує опікуватись ветеранами, або які заробітки у Юлії Лапутіної

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз