В НАЗК розповіли, скільки держслужбовців добровільно подали декларації

Заступник голови НАЗК Артем Ситник. Фото: Укрінформ

В період, коли обов’язкова подача декларацій для держслужбовців була призупинена, велика кількість декларацій була подана добровільно. Таке явище спостерігалося протягом 2021-2022 років.

Про це повідомив заступник голови НАЗК Артем Ситник.

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За його словами, кількість декларацій держслужбовців протягом цього періоду склала 700 тисяч.

"Обов’язок подачі декларацій був призупинений, але дуже багато декларантів подали декларації за 2021-22 рр. Всього таких декларацій близько 700 тисяч. Тобто це набагато більше, чим навіть ми розраховували. І це, на нашу думку, свідчило про певну таку доброчесність і бажання все ж таки здійснювати державну службу прозоро", — пояснив він.

Водночас Ситник зазначив, що закон про відновлення декларування, який набрав чинності 12 жовтня, дає можливість внести зміни в ці декларації, і можливість подати ці зміни буде доступна протягом 14 діб з моменту набрання чинності закону.

Нагадаємо, що раніше в НАЗК показали колекцію картин російського олігарха Романа Абрамовича, які він ховав від санкцій. Ще раніше у відомстві виявили незаконне отримання військкомами "подарунків", а також розповіли скільки осіб наразі внесено до Єдиного реєстру корупціонерів.