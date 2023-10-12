В НАЗК розповіли, скільки держслужбовців добровільно подали декларації
В період, коли обов’язкова подача декларацій для держслужбовців була призупинена, велика кількість декларацій була подана добровільно. Таке явище спостерігалося протягом 2021-2022 років.
Про це повідомив заступник голови НАЗК Артем Ситник.
Добровільне декларування
За його словами, кількість декларацій держслужбовців протягом цього періоду склала 700 тисяч.
"Обов’язок подачі декларацій був призупинений, але дуже багато декларантів подали декларації за 2021-22 рр. Всього таких декларацій близько 700 тисяч. Тобто це набагато більше, чим навіть ми розраховували. І це, на нашу думку, свідчило про певну таку доброчесність і бажання все ж таки здійснювати державну службу прозоро", — пояснив він.
Водночас Ситник зазначив, що закон про відновлення декларування, який набрав чинності 12 жовтня, дає можливість внести зміни в ці декларації, і можливість подати ці зміни буде доступна протягом 14 діб з моменту набрання чинності закону.
Нагадаємо, що раніше в НАЗК показали колекцію картин російського олігарха Романа Абрамовича, які він ховав від санкцій. Ще раніше у відомстві виявили незаконне отримання військкомами "подарунків", а також розповіли скільки осіб наразі внесено до Єдиного реєстру корупціонерів.