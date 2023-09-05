В НАПК рассказали, сколько человек было внесено в Реестр коррупционеров

Председатель НАПК Александр Новиков. Фото: Украинская правда

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло в реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения, 46 тысяч граждан. Эти люди совершили административные, уголовные и дисциплинарные преступления.

Об этом сообщил в эфире телемарафона глава НАПК Александр Новиков.

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"Сейчас в реестре 46 тысяч человек. Из них 2 тысячи — совершили дисциплинарные правонарушения, примерно 25 тысяч — административные, 15 тысяч — уголовные", — отметил глава НАПК.

Ранее мы сообщали, что Национальное агентство по предотвращению коррупции открыло доступ к Реестру лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения. При этом были учтены аспекты безопасности.

Напомним, с 6 сентября в Украине начинает свою работу Единый портал обличителей коррупции. Граждане смогут получить выплаты, однако не более 14 млн грн.