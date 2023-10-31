В Офисе Президента отреагировали на скандальную статью Time о Зеленском

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: Офис президента

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк считает "субъективной точкой зрения конкретного журналиста" колонку в американском издании Time о Зеленском. Статья Саймона Шустера повлекла за собой бурное обсуждение в Украине.

Об этом сказал в эфире Радио Свобода Михаил Подоляк.

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Сегодня 31 октября советник главы Офиса президента отреагировал на статью Time о Зеленском.

"Не забывайте, что это субъективная точка зрения конкретного журналиста, который имеет свое видение происходящего. Второе, я совсем не понимаю, что такое анонимные источники постоянно. Потому что когда я с кем-то разговариваю от имени Офиса президента, то я обязан обязательно говорю, что это говорю я... Иногда эти анонимные источники — это люди, которые не имеют доступа к определенной информации, но которые где-то там рядом находятся и они хотят увеличить свой вес и свои видения выдают за аксиоматические знания", — сказал Подоляк.

По его словам, он не считает, что "есть какая-то разъяренность, считаем ли мы наших партнеров предателями".

"Есть объективные вещи, о которых нужно говорить. Мы о них уже, кстати, говорили неоднократно… Поэтому надо все же увеличить скорость поставки той или иной техники в Украине, или больше прилагаться, скажем, к тому, чтобы у Украины были все ресурсы для справедливой финализации этой войны. Здесь есть немного непонимания, почему медленно мы это делаем", — добавил советник.

Статья Time

30 октября американский журнал Time опубликовал материал авторства Саймона Шустера, в котором тот анализирует ситуацию и перспективы для Украины, используя озвученные после визита в США в сентябре заявления Владимира Зеленского и некоторых неназванных из его окружения. В тексте автор размышляет о персональном отношении Зеленского к ходу и развязке войны, о мобилизации и контрнаступлении, помощи от партнеров, состоянии энергосистемы, коррупции и т.д.

Президент Зеленский на обложке Times. Фото: Скриншот

Автор обратил внимание, что в начале российского вторжения миссия Зеленского заключалась в том, чтобы сохранить симпатии человечества к Украине. Но теперь его задача несколько усложнилась. В своих президентских телефонных разговорах и зарубежных поездках ему нужно убеждать мировых лидеров, что стабильная помощь Украине полностью отвечает их собственным интересам. Теперь этого трудно добиться из-за распространения других кризисов в мире.

После визита Зеленского в Вашингтон Time проследил за президентом и его командой на пути в Киев, надеясь понять, как они отреагируют на полученные сигналы, особенно на упорные призывы к Зеленскому бороться с коррупцией в собственном правительстве и угасающий энтузиазм по поводу войны, которой не видно конца.

По словам Шустера, больше всего Зеленский чувствует себя преданным своими западными союзниками. Они оставили его без средств, чтобы выиграть войну. Речь идет только о возможности пережить ее.

Напомним, посол Израиля в Украине Михаэль Бродский выразил надежду на то, что президент Владимир Зеленский приедет в его страну, чтобы поддержать местных жителей. При этом посол отметил, что Израиль никогда не отказывал в этом гаранту.