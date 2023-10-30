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Зеленський почувається зрадженим міжнародною спільнотою, — Times

30 жовтня 2023 19:44
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Зеленський почувається зрадженим міжнародною спільнотою, — Times
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У своїх президентських телефонних розмовах та закордонних поїздках Президенту України все важче переконувати світових лідерів у необхідності допомоги Україні. Вони не впевнені, що це відповідає їхнім власним національним інтересам.

Про це повідомив журналіст Times Саймон Шустер.

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Президент Зеленський на обкладинці Times. Фото: Скриншот

Зеленський вірить у перемогу

"Ніхто так не вірить у нашу перемогу, як я. Самотня боротьба Володимира Зеленського", — йдеться на обкладинці журналу.

Шустер зазначив, що зараз важко втримати увагу на проблемах України після вибуху війни в Ізраїлі.

Автор звернув увагу, що на початку російського вторгнення місія Зеленського полягала в тому, щоб зберегти симпатії людства до України. Але тепер його завдання дещо ускладнилося. У своїх президентських телефонних розмовах та закордонних поїздках йому потрібно переконувати світових лідерів, що стабільна допомога Україні повністю відповідає їхнім власним національним інтересам.

Тепер цього важко досягти через поширення інших криз у світі.

Візит Зеленського у Вашингтон

Після  візиту Зеленського до Вашингтона Time простежив за президентом та його командою на шляху до Києва, сподіваючись зрозуміти, як вони відреагують на отримані сигнали, особливо на наполегливі заклики до Зеленського боротися з корупцією у власному уряді та згасаючий ентузіазм щодо війни, якій не видно кінця.

Зі слів Шустера, найбільше Зеленський почувається зрадженим своїми західними союзниками. Вони залишили його без засобів, щоб виграти війну. Йдеться лише про надання можливостей пережити її.

Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський прокоментував антисемітський бунт у Дагестані. Глава держави заявив, що "ненависть до інших народів" — це частина російської культури. 

Нагадуємо, що є хороша новина у підсумок зустрічі на Мальті, зустрічі радників щодо Формули миру. На перші тижні листопада заплановано низку подальших важливих кроків.

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