В Офісі Президента відреагували на скандальну статтю Time про Зеленського

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: Офіс президента

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк вважає "субʼєктивною точкою зору конкретного журналіста" колонку в американському виданні Time про Зеленського. Стаття Саймона Шустера спричинила бурхливе обговорення в Україні.

Про це в ефірі Радіо Свобода сказав Михайло Подоляк.

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Сьогодні 31 жовтня радник голови Офісу президента відреагував на статтю Time про Зеленського.

"Не забуваймо, що це субʼєктивна точка зору конкретного журналіста, який має своє бачення того, що відбувається. Друге, я зовсім не розумію, що таке анонімні джерела постійно. Тому що коли я з кимось розмовляю від імені Офісу президента, то я обов’язково кажу, що це я говорю... Подекуди ці анонімні джерела — це люди, які не мають доступу до певної інформації, але які десь там поряд перебувають і вони хочуть збільшити свою вагу і свої бачення видають за аксіоматичні знання", — сказав Подоляк.

За його, він не вважає, що "є якась розлюченість чи вважаємо ми наших партнерів зрадниками".

"Є обʼєктивні речі, про які треба говорити. Ми про них вже, до речі, говорили неодноразово… Тому треба все ж таки збільшити швидкість постачання тієї чи іншої техніки в Україні, чи більше докладатись, скажімо, до того, щоб Україна мала всі ресурси для справедливої фіналізації цієї війни. Отут є трошки нерозуміння, чому повільно ми це робимо", — додав радник.

Стаття Time

30 жовтня американський журнал Time опублікував матеріал авторства Саймона Шустера, в якому той аналізує ситуацію і перспективи для України, використовуючи озвучені після візиту до США у вересні заяви Володимира Зеленського та деяких неназваних осіб із його оточення. У тексті автор розмірковує про персональне ставлення Зеленського до ходу і розв’язки війни, про мобілізацію та контрнаступ, допомогу від партнерів, cтан енергосистеми, корупцію тощо.

Президент Зеленський на обкладинці Times. Фото: Скриншот

Автор звернув увагу, що на початку російського вторгнення місія Зеленського полягала в тому, щоб зберегти симпатії людства до України. Але тепер його завдання дещо ускладнилося. У своїх президентських телефонних розмовах та закордонних поїздках йому потрібно переконувати світових лідерів, що стабільна допомога Україні повністю відповідає їхнім власним національним інтересам. Тепер цього важко досягти через поширення інших криз у світі.

Після візиту Зеленського до Вашингтона Time простежив за президентом та його командою на шляху до Києва, сподіваючись зрозуміти, як вони відреагують на отримані сигнали, особливо на наполегливі заклики до Зеленського боротися з корупцією у власному уряді та згасаючий ентузіазм щодо війни, якій не видно кінця.

Зі слів Шустера, найбільше Зеленський почувається зрадженим своїми західними союзниками. Вони залишили його без засобів, щоб виграти війну. Йдеться лише про надання можливостей пережити її.

Нагадаємо, посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський висловив сподівання, що президент Володимир Зеленський приїде до його країни, щоби підтримати місцевих жителів. При цьому посол зазначив, що Ізраїль ніколи не відмовляв у цьому гаранту.