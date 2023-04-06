В оккупированном Мелитополе прогремели мощные взрывы, - мэр

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Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области в ночь на 6 апреля были слышны звуки мощных взрывов.

Об этом в Telegram написал мелитопольский городской голова Иван Федоров.

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По словам Федорова, сразу несколько мощных взрывов в Мелитополе зафиксировали около 2:05 часов.

"Ночной ужас для оккупантов. Подгорает у врага изрядно. Пора составлять дисциплины по бегу?" — отметил мэр.

Всю прошлую неделю во временно оккупированном Мелитополе раздавались взрывы. В частности, 2 апреля звуки были слышны в районе локомотивного депо.

Напомним, на сотрудничество с врагом ушли 700 жителей Мелитопольского района.