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В оккупированном Мелитополе прогремели мощные взрывы, - мэр

6 апреля 2023 03:54
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Иллюстративное фото
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области в ночь на 6 апреля были слышны звуки мощных взрывов.

Об этом в Telegram написал мелитопольский городской голова Иван Федоров.

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По словам Федорова, сразу несколько мощных взрывов в Мелитополе зафиксировали около 2:05 часов.

"Ночной ужас для оккупантов. Подгорает у врага изрядно. Пора составлять дисциплины по бегу?" — отметил мэр.

Всю прошлую неделю во временно оккупированном Мелитополе раздавались взрывы. В частности, 2 апреля звуки были слышны в районе локомотивного депо.

Напомним, на сотрудничество с врагом ушли 700 жителей Мелитопольского района.

 

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