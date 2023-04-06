В окупованому Мелітополі прогриміли потужні вибухи, - мер

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У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області в ніч на 6 квітня було чутно звуки потужних вибухів.

Про в Telegram мелітопольський міський голова Іван Федоров.

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За словами Федорова, одразу декілька потужних вибухів у Мелітополі зафіксували близько 02:05 години.

"Нічне жахіття для окупантів. Підгорає у ворога добряче. Пора складати дисципліни з бігу?" — зазначив мер.

Весь минулий тиждень у тимчасово окупованому Мелітополі лунали вибухи. Зокрема, 2 квітня звуки було чутно в районі локомотивного депо.

Нагадаємо, на співробітництво з ворогом пішли 700 мешканців Мелітопольського району.