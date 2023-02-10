В Мелитополе вечером 10 февраля прогремели взрывы: что известно

В Мелитополе мощные взрывы

В городе Мелитополе на Запорожье, который сейчас находится под контролем российских кафиров, прогремели мощные взрывы. По данным СМИ, есть попадание по объектам российских захватчиков.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Что известно о взрывах

Как сообщил Федоров, жители Мелитополя слышны мощные взрывы.

"Мелитополь вздрагивает от крепких взрывов. Мощность "прилетов" такова, что окна ходят ходуном. Что с настроением, оккупанты?" — написал он.

Информацию о взрывах подтверждают и местные СМИ. Издание "РИА-Мелитополь" сообщает, что есть "прилеты" по объектам оккупантов.

Также в сети появилось фото пожара, возникшего на месте взрывов.

Напомним, 1 февраля в оккупированных городах Мариуполе и Мелитополе прогремели громкие взрывы. Известно, что "бавовна" случилась на объектах оккупантов.

Также сообщалось, что 29 января украинские военные накрыли огнем из HIMARS мост под Мелитополем, по которому захватчики перевозили технику и личный состав.

фото иллюстративное