В Мелитополе вечером 10 февраля прогремели взрывы: что известно

В оккупированном Мелитополе случилась мощная "бавовна": что известно
В городе Мелитополе на Запорожье, который сейчас находится под контролем российских кафиров, прогремели мощные взрывы. По данным СМИ, есть попадание по объектам российских захватчиков.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
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Что известно о взрывах
Как сообщил Федоров, жители Мелитополя слышны мощные взрывы.
"Мелитополь вздрагивает от крепких взрывов. Мощность "прилетов" такова, что окна ходят ходуном. Что с настроением, оккупанты?" — написал он.
Информацию о взрывах подтверждают и местные СМИ. Издание "РИА-Мелитополь" сообщает, что есть "прилеты" по объектам оккупантов.
Также в сети появилось фото пожара, возникшего на месте взрывов.
Напомним, 1 февраля в оккупированных городах Мариуполе и Мелитополе прогремели громкие взрывы. Известно, что "бавовна" случилась на объектах оккупантов.
Также сообщалось, что 29 января украинские военные накрыли огнем из HIMARS мост под Мелитополем, по которому захватчики перевозили технику и личный состав.
фото иллюстративное