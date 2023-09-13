В Польше анонсировали встречу Дуды с Зеленским на фоне зернового кризиса

Анджей Дуда и Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Глава канцелярии польского президента Павел Шрот анонсировал встречу Анджея Дуды с Президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшее время. Это связано с напряжением, которое возникло между Польшей и Украиной из-за импорта украинской агропродукции.

Об этом он рассказал в эфире RMF FM.

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Шрот отметил, что президент Дуда в ближайшее время встретится с украинским лидером, но не стал вдаваться в детали.

"Я не хочу забегать вперед, потому что у меня есть свои данные, но разные соображения безопасности также играют роль. Президент Зеленский является лидером страны, которая находится в состоянии войны, он находится под угрозой террористической атаки со стороны России", — сказал Шрот, отвечая на вопрос о том, когда может состояться встреча двух президентов.

В эфире радиостанции Шрот также заявил, что президент Дуда поддерживает позицию польского правительства по одностороннему продлению эмбарго на украинский агроимпорт.

Преследуя свои национальные интересы, Польша решила закрыть польский рынок для украинского зерна, потому что Польше это зерно не нужно. Это зерно очень нужно странам, которым грозит голод в результате потрясений, связанных с российской агрессией против Украины…, и транспортировка этого украинского зерна через Польшу в эти страны должна быть облегчена", — сказал глава кабинета Анджея Дуды.

Конфликт из-за импорта зерна

Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна окончательно решила не открывать границы для импорта украинской агропродукции. Он подчеркнул, что никакое решение, принятое в Брюсселе, не изменит ситуацию.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что страна обратится в арбитраж Всемирной торговой организации, если Польша заблокирует экспорт украинского зерна.

Также мы рассказывали, что в Болгарии Комитет по экономической политике и инновациям утвердил проект решения о том, что страна не поддерживает продление запрета на импорт некоторых сельхозтоваров из Украины после 15 сентября 2023 года. Окончательное решение остается за парламентом страны.