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В Польщі анонсували зустріч Дуди із Зеленським на тлі зернової кризи

13 вересня 2023 10:19
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Польщі анонсували зустріч Дуди із Зеленським на тлі зернової кризи
Анджей Дуда і Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Голова канцелярії польського президента Павел Шрот анонсував зустріч Анджея Дуди з Президентом України Володимиром Зеленським найближчим часом. Це пов'язано з напругою, яка виникла між Польщею та Україною через імпорт української агропродукції.

Про це він розповів в ефірі RMF FM.

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Шрот зазначив, що президент Дуда найближчим часом зустрінеться з українським лідером, але не став вдаватися в деталі.

"Я не хочу забігати наперед, тому що маю свої дані, але різні міркування безпеки також відіграють роль. Президент Зеленський є лідером країни, яка перебуває у стані війни, він перебуває під загрозою терористичної атаки з боку Росії", — сказав Шрот, відповідаючи на запитання про те, коли може відбутися зустріч двох президентів.

В ефірі радіостанції Шрот також заявив, що президент Дуда підтримує позицію польського уряду щодо одностороннього продовження ембарго на український агроімпорт.

"Переслідуючи свої національні інтереси, Польща вирішила закрити польський ринок для українського зерна, тому що Польщі це зерно не потрібне. Це зерно дуже потрібне країнам, яким загрожує голод внаслідок потрясінь, пов'язаних з російською агресією проти України…, і транспортування цього українського зерна через Польщу до цих країн має бути полегшене", — сказав глава кабінету Анджея Дуди.

Конфлікт через імпорт зерна

Раніше ми повідомляли, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна остаточно вирішила не відкривати кордони для імпорту української агропродукції. Він наголосив, що ніяке рішення, ухвалене в Брюселі, не змінить ситуації.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що країна звернеться до арбітражу Світової організації торгівлі, якщо Польща заблокує експорт українського зерна.

Також ми розповідали, що у Болгарії Комітет з питань економічної політики та інновацій затвердив проєкт рішення про те, що країна не підтримує продовження заборони на імпорт деяких сільгосптоварів з України після 15 вересня 2023 року. Остаточне рішення лишається за парламентом країни.

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