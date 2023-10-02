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В РФ Игоря Коломойского внесли в список террористов и экстремистов

2 октября 2023 20:53
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В РФ Игоря Коломойского внесли в список террористов и экстремистов
Игорь Коломойский в суде. Фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В России арестованный олигарх Игорь Коломойский был внесен в список террористов и экстремистов. Заявление обнародовал российский Росфинмониторинг.

Об этом сообщает российское оппозиционное издание Meduza.

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Также в реестр попали экс-глава МВД Украины Арсен Аваков, экс-командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук, политик Олег Ляшко, украинский военный Константин Гришин и Андрей Белецкий.

Отмечается, что Коломойского с 2014 года в кремлевских СМИ демонизируют в качестве едва ли не теневого правителя Украины. Однако война и национализация существенно подорвали его позиции (из-за чего в конце 2022-го он перестал быть долларовым миллиардером), а ключевой медийный актив — холдинг "1+1" — почти два года встроен в систему общенационального телемарафона "Єдині новини", поэтому вряд ли телевизионщики рискнут разворачивать масштабную кампанию в поддержку своего владельца.

Напомним, что прокуроры требуют в качестве залога для Коломойского 6 миллиардов гривен. Также о своей готовности взять бизнесмена на поруки заявили двое телеведущих телеканала "1+1", Алла Мазур и Наталья Мосейчук.

 

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