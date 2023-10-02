В РФ Ігоря Коломойського внесли до списку терористів та екстремістів

Ігор Коломойський на суді. Фото: Новини.LIVE

В Росії заарештованого олігарха Ігоря Коломойського внесли до списку терористів та екстремістів. Заяву оприлюднив російський Росфінмоніторинг.

Про це повідомляє російське опозиційне видання Meduza.

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Також до реєстру потрапили ексголова МВС України Арсен Аваков, екскомандир батальйону "Айдар" Сергій Мельничук, політик Олег Ляшко, український військовий Костянтин Гришин та Андрій Білецький.

Зазначається, що Коломойського з 2014-го року в кремлівських ЗМІ демонізують в якості ледь не тіньового правителя України. Однак війна та націоналізація суттєво підірвали його позиції (через що наприкінці 2022-го він перестав бути доларовим мільярдером), а ключовий медійний актив — холдинг "1+1" — майже два роки вбудовано у систему загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини", тому навряд чи телевізійники ризикнуть розгортати масштабну кампанію на підтримку свого власника.

Нагадаємо, що наразі прокурори вимагають в якості застави для Коломойського 6 мільярдів гривень. Також про свою готовність взяти бізнесмена на поруки заявили двоє телеведучих телеканалу 1+1, Алла Мазур та Наталя Мосійчук.