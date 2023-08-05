В Украине арестованы активы олигархов РФ почти на 190 млрд грн, — СБУ

Работники российской компании. Фото: росСМИ

По материалам Службы безопасности Украины за 2022-2023 годы был наложен арест на активы российских олигархов почти на 190 миллиардов гривен. К тому же введены санкции против более четырех тысяч компаний.

Об этом сообщает СБУ.

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Арест российских активов

"За их деньги Россия запускает ракеты и дроны. СБУ сделает все, чтобы исследовать все бизнес-цепочки, которые ведут к финансированию войны, и доказать их в международном трибунале. В конце концов российские активы должны работать в пользу Украины", — заявил глава СБУ Василий Малюк.

По его словам, СБУ активно "дерусифицирует" бизнес, работающий на врага.

В ведомстве рассказали, что речь идет о корпоративных правах и недвижимом имуществе десятков предприятий, конечными бенефициарами которых являются российские корпорации "Роснефть", "Росатом", "Газпром", "Ростех", "РусАл", "Группа ГМС", "Татнефть", банки и тому подобное.

К тому же по инициативе СБУ были введены экономические санкции к более четырех тысяч российских компаний, которые финансируют военное вторжение РФ в Украину.

По словам Малюка, Служба безопасности сформировала список российского бизнеса и проверяет каждого фигуранта. Вся информация будет добавлена в уголовные производства для рассмотрения в международном трибунале.

Напомним, не менее 82 российских олигархов имеют деловые связи с российской армией. Они способствуют поддержке войны в Украине.

Также мы писали, что Чехия арестовала активы российского олигарха Евтушенкова. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что так должно быть со всеми путинистами.

Добавим, находящийся под санкциями Запада российский олигарх Владимир Лисин зарабатывает деньги на государственных тендерах. Часть тендеров обслуживает нужды предприятий ВПК страны-агрессора.