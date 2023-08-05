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В Україні арештовано активи олігархів РФ на майже 190 млрд грн, — СБУ

5 серпня 2023 13:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Україні арештовано активи олігархів РФ на майже 190 млрд грн, — СБУ
Працівники російської компанії. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

За матеріалами Служби безпеки України за 2022-2023 роки було накладено арешт на активи російських олігархів майже на 190 мільярдів гривень. До того ж запроваджено санкції проти понад чотирьох тисяч компаній. 

Про це повідомляє СБУ.

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Арешт російських активів

"За їхні гроші Росія запускає ракети і дрони. СБУ зробить усе, щоб дослідити всі бізнес-ланцюжки, які ведуть до фінансування війни, і довести їх у міжнародному трибуналі. Зрештою російські активи мають працювати на користь України", — заявив голова СБУ Василь Малюк.

За його словами, СБУ активно "дерусифікує" бізнес, який працює на ворога.

У відомстві розповіли, що йдеться про корпоративні права та нерухоме майно десятків підприємств, кінцевими бенефіціарами яких є російські корпорації "Роснефть", "Росатом", "Газпром", "Ростех", "РусАл", "Група ГМС", "Татнефть", банки тощо.

До того ж за ініціативи СБУ було запроваджено економічні санкції до понад чотирьох тисяч російських компаній, які фінансують військове вторгнення РФ в Україну.

За словами Малюка, Служба безпеки сформувала список російського бізнесу та перевіряє кожного фігуранта. Уся інформація буде додана до кримінальних проваджень для розгляду у міжнародному трибуналі.

Нагадаємо, щонайменше 82 російські олігархи мають ділові зв'язки з російською армією. Вони сприяють підтримці війни в Україні.

Також ми писали, що Чехія заарештувала активи російського олігарха Євтушенкова. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що так має бути з усіма путіністами.

Додамо, російський олігарх Володимир Лісін, який перебуває під санкціями Заходу, заробляє гроші на державних тендерах. Частина тендерів обслуговує потреби підприємств ВПК країни-агресора.

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