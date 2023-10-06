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В Украине арестованы активы трех путинских олигархов: речь идет о миллиардах гривен

6 октября 2023 14:46
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Украине арестованы активы трех путинских олигархов: речь идет о миллиардах гривен
Работники СБУ при исполнении. Фото: СБУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Усилиями Службы безопасности Украины были арестованы все активы трех олигархов Путина. Их стоимость составляет около 17 миллиардов гривен.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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Арест активов российских олигархов. Фото: СБУ

По материалам Службы безопасности, суд наложил арест на все корпоративные права в Украине, принадлежавшие подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову. Они входят в окружение Путина и причастны к финансированию вооруженной злости РФ.

Решение суда касается 20 компаний и финансово-кредитных учреждений, которыми кремлевские олигархи владеют конечными бенефициарами или через подконтрольные оффшорные компании. Стоимость арестованных корпоративных прав составляет более 17 млрд грн.

Представляющие собой арестованные активы

Среди заблокированных активов — финансовые и страховые компании, предприятия мобильной связи и сферы ИТ, а также заводы минеральных вод.

Арест этого имущества не позволит российским собственникам "переписать" его на подставных лиц во избежание дальнейшей передачи активов в доход Украины.

Напоминаем, что находящиеся под давлением международных санкций и президента Владимира Путина российские миллиардеры вывели активы на десятки миллиардов из стран Европы после вторжения Москвы в Украину.

Ранее мы сообщали, что Печерский суд Киева арестовал все имущество народного депутата Нестора Шуфрича. Речь также о том, что вывезли во время обысков по месту жительства политика.

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