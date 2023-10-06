В Украине арестованы активы трех путинских олигархов: речь идет о миллиардах гривен
Усилиями Службы безопасности Украины были арестованы все активы трех олигархов Путина. Их стоимость составляет около 17 миллиардов гривен.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Активы российских олигархов в Украине
По материалам Службы безопасности, суд наложил арест на все корпоративные права в Украине, принадлежавшие подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову. Они входят в окружение Путина и причастны к финансированию вооруженной злости РФ.
Решение суда касается 20 компаний и финансово-кредитных учреждений, которыми кремлевские олигархи владеют конечными бенефициарами или через подконтрольные оффшорные компании. Стоимость арестованных корпоративных прав составляет более 17 млрд грн.
Представляющие собой арестованные активы
Среди заблокированных активов — финансовые и страховые компании, предприятия мобильной связи и сферы ИТ, а также заводы минеральных вод.
Арест этого имущества не позволит российским собственникам "переписать" его на подставных лиц во избежание дальнейшей передачи активов в доход Украины.
Напоминаем, что находящиеся под давлением международных санкций и президента Владимира Путина российские миллиардеры вывели активы на десятки миллиардов из стран Европы после вторжения Москвы в Украину.
Ранее мы сообщали, что Печерский суд Киева арестовал все имущество народного депутата Нестора Шуфрича. Речь также о том, что вывезли во время обысков по месту жительства политика.