В Україні арештовано активи трьох путінських олігархів: йдеться про мільярди гривень

Працівники СБУ при виконанні. Фото: СБУ

Зусиллями Служби безпеки України було арештовано всі активи трьох олігархів Путіна. Їх вартість становить близько 17 мільярдів гривень.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

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Арешт активів російських олігархів. Фото: СБУ

За матеріалами Служби безпеки суд наклав арешт на всі корпоративні права в Україні, що належали підсанкційним російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову. Вони входять до оточення Путіна та причетні до фінансування збройної агресії РФ.

Рішення суду стосується 20 компаній та фінансово-кредитних установ, якими кремлівські олігархи володіють як кінцеві бенефіціари або через підконтрольні офшорні компанії. Вартість арештованих корпоративних прав становить понад 17 млрд грн.

Що представляють собою арештовані активи

Серед заблокованих активів — фінансові та страхові компанії, підприємства мобільного зв’язку та сфери ІТ, а також заводи мінеральних вод.

Арешт цього майна не дозволить російським власникам "переписати" його на підставних осіб, щоб уникнути подальшої передачі активів в дохід України.

Нагадуємо, що російські мільярдери, які перебувають під тиском міжнародних санкцій і президента Володимира Путіна, вивели активи на десятки мільярдів з країн Європи після вторгнення Москви в Україну.

Раніше ми повідомляли, що Печерський суд Києва заарештував усе майно народного депутата Нестора Шуфрича. Йдеться також про те, яке вивезли під час обшуків за місцем проживання політика.