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В Украине хотят расширить список памятников, не считающихся объектами культурного наследия

20 апреля 2023 14:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Украине хотят расширить список памятников, не считающихся объектами культурного наследия
Памятник Ярославу Мудрому в Киеве. Фото: Vandrivka
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной Раде Украины принять во втором чтении и целом правительственный проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "Об охране культурного наследия". В нем говорится о незанесении в Государственный реестр недвижимых памятников Украины и изъятие из Государственного реестра недвижимых памятников Украины отдельных объектов культурного наследия.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Предложенный законопроект расширит перечень памятников, не подлежащих внесению в Реестр объектов культурного наследия. К тому же он дополняет критериями отнесения объектов культурного наследия к символам Российской имперской или советской тоталитарной политики.

Напомним, в Ровно демонтировали советскую стелу с мозаикой. Она изображала двух женщин в национальной одежде. Городской совет объясняет свое решение законом о декоммунизации, однако жители города подвергли критике демонтаж. В сети разразился скандал.

Также мы писали, что Кабинет Министров на заседании во вторник, 18 апреля, назначил Дениса Курбатова заместителем министра образования и науки. Также Марина Слободниченко назначена заместителем министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции.

Добавим, 11 апреля, парламент Украины принял в первом чтении законопроекты об упрощении условий погашения потребительских кредитов. Речь идет о разработанных Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и внесенных правительством законопроектах 9051 и 9052.

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