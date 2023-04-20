В Україні хочуть розширити перелік пам’яток, які не вважатимуться об'єктами культурної спадщини
Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді України ухвалити в другому читанні та в цілому урядовий проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про охорону культурної спадщини". У ньому йдеться про незанесення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та вилучення з Державного реєстру нерухомих пам'яток України окремих об'єктів культурної спадщини.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Законопроєкт про внесення змін до Закону України "Про охорону культурної спадщини"
Запропонований законопроєкт розширить перелік пам’яток, які не підлягають занесенню до Реєстру об'єкти культурної спадщини. До того ж він доповнює критеріями віднесення об’єктів культурної спадщини до символів Російської імперської або радянської тоталітарної політики.
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