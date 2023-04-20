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В Україні хочуть розширити перелік пам’яток, які не вважатимуться об'єктами культурної спадщини

20 квітня 2023 14:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Україні хочуть розширити перелік пам’яток, які не вважатимуться об'єктами культурної спадщини
Пам’ятник Ярославу Мудрому в Києві. Фото: Vandrivka
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді України ухвалити в другому читанні та в цілому урядовий проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про охорону культурної спадщини". У ньому йдеться про незанесення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та вилучення з Державного реєстру нерухомих пам'яток України окремих об'єктів культурної спадщини.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Запропонований законопроєкт розширить перелік пам’яток, які не підлягають занесенню до Реєстру об'єкти культурної спадщини. До того ж він доповнює критеріями віднесення об’єктів культурної спадщини до символів Російської імперської або радянської тоталітарної політики.

Нагадаємо, у Рівному демонтували радянську стелу з мозаїкою. Вона зображувала двох жінок у національному одязі. Міська рада пояснює своє рішення законом про декомунізацію, однак мешканці міста розкритикували демонтаж. У мережі розпочався скандал.

Також ми писали, що Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 18 квітня, призначив Дениса Курбатова заступником міністра освіти і науки. Також Марину Слободніченко призначено заступницею міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції.

Додамо, 11 квітня парламент України ухвалив у першому читанні законопроєкти щодо спрощення умов погашення споживчих кредитів. Йдеться про розроблені Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та внесені урядом законопроєкти 9051 і 9052.

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