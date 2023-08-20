В Украине официально зарегистрировали более 112 тысяч безработных: данные Госстата

Трудовая книжка в Украине. Фото: google

В августе 2023 года в Украине было зафиксировано 112 300 безработных граждан. Однако с начала текущего года уже 127 000 граждан нашли место работы.

Об этом сообщает Госстат.

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В рассмотрении безработных по полу: 28% из числа тех, кто ищет работу — это мужчины, оставшиеся 72% — женщины.

Если рассмотреть по возрасту: 22% из числа безработных моложе 35 лет; 29% приходятся на категорию 35-44 года; еще 29% — возрастной категории 45-55 лет; и 20% тех, кто ищет работу старше 55 лет.

Среди них 43% имеют диплом о высшем образовании, 36% обладают профессионально-техническим, и 21% завершили только общее среднее образование.

Что касается регионов, лидер по количеству доступных вакансий в Центрах занятости — Киев с показателем в 10 200 мест. За ним следует Львовская область с 8 400 вакансиями, Днепропетровская — 4 300, Одесская — 3 800, Киевская область предлагает 3 300 мест, а Хмельницкая — 2 500.

Работа в Украине. Фото: Государственная служба занятости

Работа в Украине. Фото: Государственная служба занятости

Работа в Украине. Фото: Государственная служба занятости

Напомним, что в Украине второй год продолжается полномасштабная война, которую развязала РФ. За это время многие украинцы остались без работы. Предприятия вынуждены были либо сворачивать свою деятельность и увольнять работников, либо приостанавливать с ними действие трудового договора.

Также мы сообщали, что несмотря на полномасштабную войну, украинцев обязывают вовремя платить средства за коммунальные услуги и не накапливать долги. В некоторых случаях за это могут выгнать с работы и даже не выпустить за границу.