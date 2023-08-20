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В Україні офіційно зареєстрували понад 112 тисяч безробітних: дані Держстату

20 серпня 2023 20:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
В Україні офіційно зареєстрували понад 112 тисяч безробітних: дані Держстату
Трудова книжка України. Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У серпні 2023 року в Україні було зафіксовано 112 300 безробітних громадян. Проте з початку поточного року вже 127 тисяч громадян знайшли місце роботи.

Про це повідомляє Держстат.

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У розгляді безробітних за статтю: 28% з тих, хто шукає роботу, — це чоловіки, 72% — жінки.

Якщо розглянути за віком: 22% з-поміж безробітних віком до 35 років; 29% припадає на категорію 35-44 роки; ще 29% — вікової категорії 45-55 років; та 20% тих, хто шукає роботу старше 55 років.

Серед них 43% мають диплом про вищу освіту, 36% мають професійно-технічну, і 21% завершили лише загальну середню освіту.

Щодо регіонів, лідер за кількістю доступних вакансій у Центрах зайнятості — Київ із показником у 10 200 місць. За ним слідує Львівська область з 8400 вакансіями, Дніпропетровська — 4300, Одеська — 3800, Київська область пропонує 3300 місць, а Хмельницька — 2500.

Центр зайнятості
Робота в Україні. Фото: Державна служба зайнятості
Центр зайнятості
Робота в Україні. Фото: Державна служба зайнятості
Центр зайнятості
Робота в Україні. Фото: Державна служба зайнятості

Нагадаємо, що в Україні другий рік продовжується повномасштабна війна, яку розв'язала РФ. За цей час багато українців залишилися без роботи. Підприємства змушені були згортати свою діяльність і звільняти працівників, або припиняти з ними дію трудового договору.

Також ми повідомляли, що попри повномасштабну війну українців зобов'язують вчасно платити кошти за комунальні послуги та не накопичувати борги. У деяких випадках за це можуть вигнати з роботи та навіть не випустити за кордон.

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