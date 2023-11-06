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В Украине начал действовать запрет на использование и продажу фейерверков

6 ноября 2023 17:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Украине начал действовать запрет на использование и продажу фейерверков
Фейерверки в небе. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

С сегодняшнего дня, 6 ноября, в Украине начал действовать запрет на использование и продажу фейерверков, а также петард. Закон №7438 вступил в силу.

Об этом говорится в законе №7438.

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В законе говорится, что в Украине запрещено использовать, продавать и передавать:

  • фейерверки;
  • салюты;
  • петарды.

Исключениями являются пиротехнические средства класса F1, самые тихие и безопасные.

Однако ограничения не распространяются на использование пиротехники военными ВСУ, Национальной полицией и аварийно-спасательными службами.

Закон был подписан Президентом Украины Владимиром Зеленским в мае.

Напомним, в октябре в Чернигове задержали нарушителей, которые ночью запустили фейерверк в сквере на улице Ивана Мазепы. Ими оказались 45-летний мужчина и 40-летняя женщина.

Также мы писали, что в апреле в Харькове сотрудники полиции задержали мужчину, запустившего салют во время воздушной тревоги.

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