В Украине начал действовать запрет на использование и продажу фейерверков
С сегодняшнего дня, 6 ноября, в Украине начал действовать запрет на использование и продажу фейерверков, а также петард. Закон №7438 вступил в силу.
Об этом говорится в законе №7438.
Запрет фейерверков и петард
В законе говорится, что в Украине запрещено использовать, продавать и передавать:
- фейерверки;
- салюты;
- петарды.
Исключениями являются пиротехнические средства класса F1, самые тихие и безопасные.
Однако ограничения не распространяются на использование пиротехники военными ВСУ, Национальной полицией и аварийно-спасательными службами.
Закон был подписан Президентом Украины Владимиром Зеленским в мае.
Напомним, в октябре в Чернигове задержали нарушителей, которые ночью запустили фейерверк в сквере на улице Ивана Мазепы. Ими оказались 45-летний мужчина и 40-летняя женщина.
Также мы писали, что в апреле в Харькове сотрудники полиции задержали мужчину, запустившего салют во время воздушной тревоги.
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