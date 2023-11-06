В Україні почала діяти заборона на використання та продаж феєрверків
Відсьогодні, 6 листопада, в Україні почала діяти заборона на використання та продаж феєрверків, а також петард. Закон №7438 набув чинності.
Про це йдеться в законі №7438.
Заборона феєрверків та петард
У законі йдеться, що в Україні заборонено використовувати, продавати та передавати:
- феєрверки;
- салюти;
- петарди.
Винятками є піротехнічні засоби класу F1, найтихіші та найбезпечніші.
Однак обмеження не поширюються на використання піротехніки військовими ЗСУ, Національною поліцією та аварійно-рятувальними службами.
Закон був підписаний Президентом України Володимиром Зеленським у травні.
Нагадаємо, у жовтні у Чернігові затримали порушників, які вночі запустили феєрверк у сквері на вулиці Івана Мазепи. Ними виявились 45-річний чоловік та 40-річна жінка.
Також ми писали, що у квітні у Харкові працівники поліції затримали чоловіка, який запустив салют під час повітряної тривоги.
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