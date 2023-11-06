Феєрверки в небі. Фото: Pexels

Відсьогодні, 6 листопада, в Україні почала діяти заборона на використання та продаж феєрверків, а також петард. Закон №7438 набув чинності.

Про це йдеться в законі №7438.

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У законі йдеться, що в Україні заборонено використовувати, продавати та передавати:

феєрверки;

салюти;

петарди.

Винятками є піротехнічні засоби класу F1, найтихіші та найбезпечніші.

Однак обмеження не поширюються на використання піротехніки військовими ЗСУ, Національною поліцією та аварійно-рятувальними службами.

Закон був підписаний Президентом України Володимиром Зеленським у травні.

Нагадаємо, у жовтні у Чернігові затримали порушників, які вночі запустили феєрверк у сквері на вулиці Івана Мазепи. Ними виявились 45-річний чоловік та 40-річна жінка.

Також ми писали, що у квітні у Харкові працівники поліції затримали чоловіка, який запустив салют під час повітряної тривоги.