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В Україні почала діяти заборона на використання та продаж феєрверків

6 листопада 2023 17:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Україні почала діяти заборона на використання та продаж феєрверків
Феєрверки в небі. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Відсьогодні, 6 листопада, в Україні почала діяти заборона на використання та продаж феєрверків, а також петард. Закон №7438 набув чинності.

Про це йдеться в законі №7438.

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У законі йдеться, що в Україні заборонено використовувати, продавати та передавати:

  • феєрверки;
  • салюти;
  • петарди.

Винятками є піротехнічні засоби класу F1, найтихіші та найбезпечніші. 

Однак обмеження не поширюються на використання піротехніки військовими ЗСУ, Національною поліцією та аварійно-рятувальними службами.

Закон був підписаний Президентом України Володимиром Зеленським у травні.

Нагадаємо, у жовтні у Чернігові затримали порушників, які вночі запустили феєрверк у сквері на вулиці Івана Мазепи. Ними виявились 45-річний чоловік та 40-річна жінка.

Також ми писали, що у квітні у Харкові працівники поліції затримали чоловіка, який запустив салют під час повітряної тривоги. 

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