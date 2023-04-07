Прогноз погоды в Украине на 8 апреля: в каких областях задержатся холода

В большинстве областей Украины завтра ожидается небольшой дождь

Синоптики прогнозируют, что завтра, 8 апреля, в большинстве регионов Украины ожидается температура воздуха до 10-15 градусов. В то же время, холодная погода еще задержится на Западе.

Об этом говорится в прогнозе от Украинского гидрометцентра.

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Погода в Украине 8 апреля

Синоптики прогнозируют на завтра облачную погоду. Временами небольшой дождь, а в Карпатах небольшой снег. В большинстве западных областей и Одесской области ночью без существенных осадков.

Ночью и утром в западных и Одесских областях местами туман; днем в южных и центральных областях местами грозы.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°, в западных областях ночью около 0°, днем 6-11° тепла (в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем от 1 мороза до 4° тепла).

Прогноз погоды по Киевской области на 8 апреля.

В Киевской области будет облачно, также ожидается небольшой дождь.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

по области ночью 3-8° тепла, днем 10-15°;

в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 11-13°.

Предупреждение об опасных явлениях

Синоптики также предупреждают об угрозе подтопления в ряде регионов Украины.

8-10 апреля на рачках бассейна Припяти на 0,1-0,7 м с последующим содержанием воды на пойме и превышением отметок затопления сельхозугодий, хозяйственных построек в приречных населенных пунктах Ковельского и Камень-Каширского районов Волынской области. I уровень опасности – желтый.

8-11 апреля на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) и в верховье Стира (Львовская обл.) на 0,2-0,7 м с выходом воды на заводи и последующим их затоплением. И уровень опасности – желтый.

Отметим, народный синоптик Наталья Диденко ранее спрогнозировала, что в западных областях холода отступят уже на следующей неделе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве зафиксировали новый погодный рекорд. За сутки, 5 апреля, в Киеве выпало наибольшее количество осадков почти за сотню лет — 20,6 мм.