Прогноз погоди в Україні на 8 квітня: в яких областях затримаються холоди

У більшості областей України завтра очікується невеликий дощ

Синоптики прогнозують, що завтра, 8 квітня, у більшості регіонів України очікується температура повітря до 10-15°. Водночас холодна погода ще затримається на Заході.

Про це йдеться у прогнозі від Українського гідрометцентру.

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Погода в Україні 8 квітня

Синоптики прогнозують на завтра хмарну погоду. Часом невеликий дощ, а в Карпатах невеликий сніг. У більшості західних областей та на Одещині вночі без істотних опадів.

Вночі та вранці у західних та Одеській областях місцями туман; вдень у південних та центральних областях подекуди грози.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°, в західних областях вночі близько 0°, вдень 6-11° тепла (в Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень від 1 морозу до 4° тепла).

Прогноз погоди по Київщині на 8 квітня

На Київщині буде хмарно, також очікується невеликий дощ.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря становитиме:

по області вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°;

у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 11-13°.

Попередження про небезпечні явища

Синоптики також попереджають про загрозу підтоплення у низці регіонів України.

8-10 квітня на рачках басейну Прип'яті на 0,1-0,7 м з подальшим утриманням води на заплаві та перевищенням відміток затоплення сільгоспугідь, господарських споруд у прирічкових населених пунктах Ковельського та Камінь-Каширського районів Волинської області. I рівень небезпеки – жовтий.

8-11 квітня на річках басейну Західного Бугу (Львівська, Волинська обл.) та у верхів'ї Стира (Львівська обл.) на 0,2-0,7 м з виходом води на заплави та подальшим їх затопленням. І рівень небезпеки – жовтий.

Зазначимо, народна синоптикиня Наталка Діденко раніше спрогнозувала, що у західних областях холоди відступлять уже наступного тижня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві зафіксували новий погодний рекорд. За добу, 5 квітня, у Києві випала найбільша кількість опадів за майже сотню років — 20,6 мм.