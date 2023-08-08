В Украине предлагают ввести День благодарения: когда его празднуют

Заседание Верховной Рады. Фото: rada.gov.ua

В Украине могут ввести новый государственный праздник — День благодарения. Соответствующий законопроект уже зарегистрировали на сайте Верховной Рады. Отмечать его предлагается ежегодно 22 октября.

Законопроект зарегистрировал нардеп от "Слуги Народа" Георгий Мазурашу.

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Георгий Мазурашу считает, что этот праздник нужно ввести, ведь он должен "поднять благодарность на общенациональный уровень, когда у каждого человека будет официальная возможность выразить благодарность всем тем, кому он желает это сделать".

Праздновать День благодарения предлагают 22 октября, поскольку именно осенью в нашей стране убирают урожай — за праздничным столом будет много овощей и фруктов, а это будет способствовать введению традиции проводить этот праздник в семейном кругу.

В настоящее время этот законопроект направлен на рассмотрение комитета.

Законопроект о Дне благодарения. Фото: скриншот

Напомним, 14 июля Верховная Рада сменила даты государственных праздников. Следовательно, Рождество Христово будут отмечать 25 декабря, а не 7 января.