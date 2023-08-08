Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow В Украине предлагают ввести День благодарения: когда его празднуют arrow

В Украине предлагают ввести День благодарения: когда его празднуют

8 августа 2023 08:51
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Украине предлагают ввести День благодарения: когда его празднуют
Заседание Верховной Рады. Фото: rada.gov.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Украине могут ввести новый государственный праздник — День благодарения. Соответствующий законопроект уже зарегистрировали на сайте Верховной Рады. Отмечать его предлагается ежегодно 22 октября.

Законопроект зарегистрировал нардеп от "Слуги Народа" Георгий Мазурашу.

Читайте также:

День благодарения в Украине

Георгий Мазурашу считает, что этот праздник нужно ввести, ведь он должен "поднять благодарность на общенациональный уровень, когда у каждого человека будет официальная возможность выразить благодарность всем тем, кому он желает это сделать".

Праздновать День благодарения предлагают 22 октября, поскольку именно осенью в нашей стране убирают урожай — за праздничным столом будет много овощей и фруктов, а это будет способствовать введению традиции проводить этот праздник в семейном кругу.

В настоящее время этот законопроект направлен на рассмотрение комитета.

скриншот
Законопроект о Дне благодарения. Фото: скриншот

Напомним, 14 июля Верховная Рада сменила даты государственных праздников. Следовательно, Рождество Христово будут отмечать 25 декабря, а не 7 января.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Наше дело: самые большие проблемы столичных мостов, и кто за них ответственен

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

18:40С сегодняшнего дня в Украине действуют новые правила мобилизации: юрист объяснил процедуру

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз